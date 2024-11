Jandroković poručio Milanoviću: Možda bi trebalo promijeniti zakon pa da on odlučuje?

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je "da bi možda trebalo promijeniti zakon pa da Milanović odlučuje tko treba preuzimati istragu", referirajući se na stav predsjednika Zorana Milanovića da bi istragu u kojoj je uhićen bivši ministar Vili Beroš trebao nastaviti EPPO.

“Nisam ekspert da bih mogao o tome govoriti, ali vidio sam da u 14 zemalja članica EU državni odvjetnik o tome odlučuje. Dakle, RH ima sustav koji je isti kao u tih 14 zemalja, a osam ih ima sličan sustav, koji još predviđa određenu instancu osim državnog odvjetnika”, rekao je Jandroković komentirajući odluku glavnog državnog Ivana Turudića da je USKOK, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nadležan za istragu u kojoj je pritvoren, među ostalima, i bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Turudić je obrazložio da je to tako “jer kazneno djelo iz potencijalne nadležnosti EPPO-a predstavlja tek mali dio ukupne kriminalne aktivnosti okrivljenika”.

Moramo poštovati odluke institucija koje su zakonom predviđene da donose takve odluke, ustvrdio je Jandroković.

“Možda treba promijeniti zakon”

Na društvenim mrežama se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović poručivši da je EPPO trebao nastaviti istragu jer su je, istaknuo je, i započeli, prikupili više dokaza, obuhvatili veći broj osumnjičenih osoba i kaznenih djela, a da se zna, dodao je, kako DORH-u nedostaje i ljudi i sredstava.

“Možda bi onda trebalo promijeniti zakon pa da onda Milanović odlučuje o tome tko treba preuzimati istragu“, uzvratio je sarkastično Jandroković.

Ako postoji velika većina zemalja koje imaju istu praksu kao RH i iste zakone, dodao je, vjerojatno za to postoji neki razlog.

Na pitanje ima li HDZ još uvijek podršku u Saboru zastupnika stranke DOMiNO na čijem je čelu Mario Radić, predsjednik Sabora je najavio kako će o tome razgovarati.

“Znam da imamo sigurnih 76 ruku, iduće glasovanje bit će 6. prosinca kada ćemo glasovati o proračunu. SDP najavljuje i inicijativu o opozivu Vlade pa ćemo vidjeti hoćemo li već tada glasati i o tome, ovisi kada će oni podnijeti taj prijedlog”, rekao je i napomenuo da je još jedno glasovanje prije odlaska saborskih zastupnika na ustavnu stanku predviđeno za 13. prosinca.

“Nije se još razgovaralo o nasljedniku Beroša”

Nije znao reći hoće li do tada glasati o nasljedniku Vilija Beroša, a niti hoće na ministarskoj poziciji ostati trenutna državna tajnica Irena Hrstić koju je premijer Andrej Plenković imenovao da vodi zdravstveni resor do imenovanja nove čelne osobe.

“Nismo o tome još razgovarali, to je u apsolutnoj nadležnosti predsjednika Vlade, treba vjerojatno još neko vrijeme da tu odluku donese”, izjavio je.

Govoreći o slučaju Beroš Jandroković je istaknuo kako su inkriminacije koje mu se stavljaju na teret “vrlo neugodne”.

“Nitko ne govori da je netko kriv, ali prema onome što smo vidjeli, čuli, pročitali, to je zaista iznimno neugodno i ne vjerujem da bi se baš i EPPO i DORH odlučili na ovakve poteze da nemaju jedan značajan broj dokaza. No, dokle god netko nije pravomoćno presuđen, on je nevin”, naglasio je.

