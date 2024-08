Plenković o sukobima u DP-u: Stabilnost Vlade ni na koji način nije u pitanju

Podijeli :

Održana je sjednica Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), gdje se razgovaralo o političkim aktualnostima, a nakon nje premijer Andrej Plenković obratio se javnosti.

Na samom početku, potvrdio je podršku Dubravki Šuici u novom mandatu u Europskoj komisiji, ali i Draganu Primorcu kao kandidatu za predsjednika. No, nije mogao ne spomenuti brojne požare ovog ljeta.

Plenković tajnovit oko resora koji će pripasti Šuici “iz taktičkih razloga”

“Zahvalio bih se našim vatrogascima, pilotima kanadera i svima koji su sudjelovali u sprečavanju razbuktavanja požara. Imali su ogroman broj zadaća kroz posljednjih nekoliko tjedana”, kazao je Plenković te još jednom naglasio da će se o smrti trojice Jadrolinijinih pomoraca izjasniti kad bude gotova istraga.

Odgovorio je na pitanje kako će izgledati predsjednička kampanja i kako će HDZ sudjelovati u njoj.

“Najvažnije je da bude među ljudima. Reakcije ljudi su sjajne. Ima zavidnu karijeru i brojne međunarodne kontakte. Koristit ćemo sve uobičajene alate u kampanji. Od jeseni ćemo organizirati ostalo. Imat će čvrstu potporu HDZ-a. Bio je u nizu naših županijskih organizacija, dobio podršku. Bio je i tu, podrška je snažna.”

U Domovinskom pokretu su brojni potresi, predsjednik te stranke Ivan Penava iznio je niz optužbi.

Radić odgovorio Penavi: On želi način upravljanja s marionetama, to neće biti dugoročno

“Naša pozicija je vrlo jasna, ne miješamo se u unutarstranačke procese i izbore bilo koje stranke, uključujući i one koje su u koaliciji s nama. Koliko vidim, a u kontaktima smo s čelnicima DP-a, stabilnost parlamentarne većine ni na koji način nije u pitanju. Kako će se njihovi procesi razviti, to je na članicama i članovima DP-a. Nisam se čuo s gospodinom Radićem, ali nemam problema čuti se ako bi on to htio.”

S Penavom se čuo.

“Jesam, ali nema potrebe da se ovo pretvara u pressicu o DP-u, sve sam vam kazao”, komentirao je premijer i nije želio o navodima da bi možda Vlada mogla izgubiti većinu, samo je ponovio da njena stabilnost nije u pitanju.

O rebalansu proračuna istaknuo je da nikakvih problema neće biti.

“Sve će funkcionirati normalno, uštede će se naći gdje treba.”

Blok umirovljenici zajedno najavljuju prosvjede jer nisu zadovoljni odnosom prema umirovljenicima.

“Dobro je poslušati stavove predstavnika umirovljenika u Saboru, gospodina Gabričevića. Vodimo dijalog s HSU-om, Maticom umirovljenika… i ministar Piletić priprema reformu. Što se indeksacije tiče, ona će biti iznad sedam posto. Napravili smo velike iskorake i u tom ćemo smjeru nastaviti ubuduće. Naravno, svi imaju svoje stavove, tako i mi, i branit ćemo ih kroz sve uspjehe koje smo postigli”, zaključio je premijer Andrej Plenković.

