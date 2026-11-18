dan sjećanja 2026.
Plenković: Vukovar ima posebno mjesto u prioritetima Vlade, nastavit ćemo mu pomagati
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je u Vukovaru, na obilježavanju 25. obljetnice pada grada.
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"Velika obljetnica za Hrvatsku i hrvatski narod. Lijepo je da će Kolonu predvoditi liječnici i osoblje vukovarske bolnice koja je bila utočište svima koji su od velikosrpske agresije branili Vukovar", rekao je premijer.
"Vukovar je grad koji danas ima posebnu ulogu i u politčkom životu i u prioritetima Vlade", poručio je Plenković nabrajajući kako je sve Vlada pomogla ovom gradu. S takvim aktivnostima Vlada će nastaviti i dalje.
Zahvalio je braniteljima i poručio da se nastavlja potraga za nestalima.
Na pitanje očekuje li bolju suradnju s novim srpskim vlastima, Plenković kaže kako informacije, nažalost, ne stižu onako kako bi trebale. Zahvaljujući hrvtskim službama uspijevaju se saznati informacije o nekim lokacijama pa je pronađena lokacija na kojoj je bilo tijelo Jean Michela Nicoliera i još nekih branitelja. Od nove srpske vlasti očekuje bolji dijalog.
Na pitanja o drugim temama nije htio razgovarati, rekao je da je danas u Vukovar došao da bi odao počast žrtvama i braniteljima.
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