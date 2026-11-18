Na pitanje očekuje li bolju suradnju s novim srpskim vlastima, Plenković kaže kako informacije, nažalost, ne stižu onako kako bi trebale. Zahvaljujući hrvtskim službama uspijevaju se saznati informacije o nekim lokacijama pa je pronađena lokacija na kojoj je bilo tijelo Jean Michela Nicoliera i još nekih branitelja. Od nove srpske vlasti očekuje bolji dijalog.