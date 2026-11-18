Na tisuće domoljuba iz svih krajeva Hrvatske, susjedne BiH i drugih zemalja u Koloni sjećanja, dugoj oko pet i pol kilometara, uz nacionalna obilježja prolazi vukovarskim ulicama odajući počast braniteljima i civilima stradalim u agresiji na taj grad u jesen 1991. godine.

Iz srednje Bosne u Vukovar je po prvi put došao 26-godišnji Tomislav. "Već godinama postoji ta želja, a ove se godine i ostvarila. Neizmjerno sam ponosan kada vidim koliko je ljudi danas u Vukovaru, a i ja sam među njima", kazao je uzbuđeno dok u Koloni sjećanja prolazi pored Dvorca Eltz, koji danas izgleda reprezentativno nakon teškog stradavanja u ratu.

"Sve je obnovljeno, ali rane su još uvijek duboke jer tragamo za više od 300 naših sugrađana. I dok ih ne pronađemo nećemo biti mirni", poručio je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.

Tridesetogodišnja Jelena iz Zadra kaže kako ne može pojmiti koliko je boli bilo te 1991. u razorenom Vukovaru, koji danas, 35 godina nakon okupacije, izgleda poput svakog drugog grada u Hrvatskoj.