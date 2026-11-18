OBILJEŽAVA SE DAN SJEĆANJA
VIDEO, FOTO / U Vukovar stigao cijeli državni vrh: "Ako ne prenosimo sjećanja na mlade, istina se može izgubiti"
Vukovar i Vukovarci obilježavaju uspomenu na najveću tragediju koja ih je zadesila u dugoj povijesti grada, kada su se 18. studenog 1991., nakon tromjesečne opsade srpskih paravojnih postrojbi i jugoslavenske vojske, hrvatski branitelji i civili morali povući iz grada.
U spomen na 35. obljetnicu stradanja Vukovara, središnji komemorativni skup pod nazivom "Hrabrost, žrtva, sloboda" održat će se u dvorištu vukovarske Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro".
Potom će sudionici obilježavanja, predvođeni hrvatskim braniteljima Vukovara i djelatnicima ratne bolnice Vukovar, u koloni sjećanja proći od bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata na kojem će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.
U Vukovaru će biti cijeli državni vrh, predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, Gordan Jandroković i Andrej Plenković.
Prema očekivanjima vukovarske gradske vlasti, komemorativnim događajima biti će nazočno najmanje 100.000 ljudi iz Hrvatske i BiH. Misu zadušnicu na groblju predvodit će vrhbosanski nadbiskup i metropolit mons. Tomo Vukšić.
U četvrtak 19. studenoga Vukovarci će se prisjetiti stradanja gradske četvrti Borova naselja, a u petak 20. studenoga odati počast žrtvama ubijenim u Veleprometu i na Ovčari.
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12:00
prije 0 min.
Kolona sjećanja duga pet i pol kilometara
Na tisuće domoljuba iz svih krajeva Hrvatske, susjedne BiH i drugih zemalja u Koloni sjećanja, dugoj oko pet i pol kilometara, uz nacionalna obilježja prolazi vukovarskim ulicama odajući počast braniteljima i civilima stradalim u agresiji na taj grad u jesen 1991. godine.
Iz srednje Bosne u Vukovar je po prvi put došao 26-godišnji Tomislav. "Već godinama postoji ta želja, a ove se godine i ostvarila. Neizmjerno sam ponosan kada vidim koliko je ljudi danas u Vukovaru, a i ja sam među njima", kazao je uzbuđeno dok u Koloni sjećanja prolazi pored Dvorca Eltz, koji danas izgleda reprezentativno nakon teškog stradavanja u ratu.
"Sve je obnovljeno, ali rane su još uvijek duboke jer tragamo za više od 300 naših sugrađana. I dok ih ne pronađemo nećemo biti mirni", poručio je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
Tridesetogodišnja Jelena iz Zadra kaže kako ne može pojmiti koliko je boli bilo te 1991. u razorenom Vukovaru, koji danas, 35 godina nakon okupacije, izgleda poput svakog drugog grada u Hrvatskoj.
"Pa i bolje", kaže Zadranka dok korača u koloni koja prolazi gradskim ulicama do Memorijalnog groblja iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i zapaliti svijeće.
U Koloni sjećanja je i državni vrh, predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenković.
Kolonu predvode branitelji grada Vukovara i djelatnici vukovarske ratne bolnice, kojih je od više od tisuću uoči agresije okupaciju grada dočekalo oko 250. Njih 18 ubijeno je 20. studenoga na Ovčari zajedno s 182 druge žrtve.
Mnogi sudionici Kolone sjećanja nose nacionalna obilježja i oznake gradova i mjesta iz kojih dolaze poput Livna, Trogira, Pokupskog, Gospića.. Mogu se vidjeti i cijele obitekji s malom dijecom te puno mladih osoba.
11:54
prije 6 min.
"Ako mi ne prenosimo to sjećanje na mlade, istina se može izgubiti"
Predsjednik udruge Narona Mario Bukovac stigao je u Vukovar, a i ovaj put s njim su stigli članovi udruge noseći veliku hrvatsku zastavu.
"Dolazimo svake druge godine organizirano i odajemo počast žrtvama. Jedne godine smo u Vukovaru, a jedne u Škabrnji. Na zastavi je znak 4. gardijske brigade", kazao je pa komentirao što ga veže uz Vukovar:
"Samo ratne slike koje sam kao dijete vidio na televiziji, a kao udruga tu smo kako bismo odali počast svima. Naš cilj je prenijeti mladima sjećanja na žrtvu. Ako mi ne prenosimo to sjećanje na mlade, istina se može izgubiti. Zato je važno na vrijeme prenijeti pravu istinu."
11:42
prije 17 min.
"Vukovar pokazuje koliko su Hrvati spremni žrtvovati se za svoju državu"
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković razgovarao je s reporterkom N1 Katarinom Plantak tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o važnosti Vukovara za hrvatski narod, razvoju Hrvatske u proteklih nekoliko desetljeća, ali i potrebi za smirivanjem političkih napetosti i primjerenijom komunikacijom u javnom prostoru. Više OVDJE.
11:31
prije 29 min.
Božinović: Policija je prije 35 godina bila jedina organizirana snaga koja je mogla pružiti otpor
Naša Katarina Plantak u Vukovaru je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Više OVDJE.
11:16
prije 44 min.
Premijer za N1 odgovorio što bi promijenio u Hrvatskoj
Predsjednik Vlade Andrej Plenković razgovarao je s reporterkom N1 Katarinom Plantak tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. Govorio je o 35. obljetnici pada grada, žrtvi hrvatskih branitelja, potrazi za nestalima te očekivanjima od novih vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Više OVDJE.
11:07
prije 53 min.
"Najviše se prisjećam svog sela nakon povratka"
Naša reporterka Vesela Šegvić Kordić u Koloni sjećanja razgovarala je s Antom Doljaninom iz Hrvaca kod Sinja.
Premlad je da bi bio branitelj, ali osjeća ponos zbog Vukovara, zbog čega je i osjetio potrebu sudjelovati u Koloni sjećanja.
"Najviše se prisjećam svog sela nakon povratka, koje je bilo spaljeno. Otac je bio na ratištu, a mi smo kući iščekivali svaki dan, nismo znali što je s njim. Imao sam tri godine. Ne sjećam se osobno straha, ali sjećam se straha majke i bake. Zato se mogu poistovjetiti s ljudima u Vukovaru."
Sviđa li mu se Hrvatska u kojoj danas živi?
"Sviđa mi se, toliko je lijepa, časna i ponosna. Hrvatska zastava i himna, ljudi i narod. Idemo naprijed. možda su ljudi malo previše zatvoreni, gledaju da je loše, ali neka prođu malo po svijetu i vidjet će da su ovdje najbolji uvjeti za život i najbolji ljudi", zaključio je.
11:02
prije 58 min.
Grlić Radman upozorio Srbiju
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji sudjeluje u Koloni sjećanja u Vukovaru, razgovarao je s N1 reporterkom Katarinom Plantak o obilježavanju obljetnice pada grada, potrazi za nestalim osobama i očekivanjima od nove vlasti u Srbiji. Više OVDJE.
10:52
prije 1 h
Branitelj Drago: Drago mi je što vidim puno mladih i pozitivno raspoloženje
Branitelj Drago iz Osijeka godinama dolazi u Vukovar na ovu tužnu obljetnicu, kako bi odao počast svim žrtvama tijekom okupacije grada 1991.
"Nisam došao prošle godine jer sam imao zdravstvenih problema, ali ove godine sam došao, kao i pet-šest godina prije toga. Drago mi je što vidim puno mladih i pozitivno raspoloženje."
Sjeća se da je pad Vukovara gledao na televiziji, imao je tada 19 godina. Bio je branitelj, ima šest mjeseci ratnog puta.
"Nisam imao izravni kontakt, ali držali smo neke položaje na prvoj liniji. I tako iz dana u dan. Što se Vukovara tiče... Bili su to teški dani, koliko tisuća granata je padalo. Svaka čast ljudima koji su tu bili, sve su dali za Hrvatsku."
Tvrdi da je realan pa sve u nezavisnoj Hrvatskoj gleda s ljepše strane.
"Meni osobno je ok, radim, zdrav sam. Nije onako kako smo zamišljali, ali mi obični ljudi to ne možemo baš promijeniti."
10:47
prije 1 h
Benčić: Pitanje nestalih zaista frustrira
Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo) iz Vukovara je poručila da treba odati počast svim žrtvama Domovinskog rata.
"Kao i svake godine, predstavnici naše braniteljske grupe želimo u prvi plan staviti pitanje nestalih kao jedno od primarnih pitanja koje moramo riješiti. Više od 1700 obitelji ne zna gdje su njihovi najmiliji i zbog njihovog mira, kao i onoga što im dugujemo, to je pitanje koje treba postaviti kao društveni i politički prioritet", kazala je Benčić pa nastavila:
"To frustrira jer su pitanje pronalaska nestalih i suradnja temeljno ljudsko pitanje. Oko njega ne bi trebali, zaista, imati nikakvih sporova. Sudbina nestalih mora se razriješiti. Vrlo smo često frustrirani i tužni da se toliko godina to nije riješilo. Mnogi koji će s nama biti u koloni još ne znaju što je s njihovim najbližima. Nadam se da ćemo to razriješiti u narednim mjesecima i godinama."
10:43
prije 1 h
Hajdaš Dončić: Skeptičan sam prema novoj vlasti u Srbiji
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Vukovaru je na Dan sjećanja istaknuo kako se kroz "ovaj dan zaboravlja na političku pripadnost".
Skeptičan je po pitanju promjene vlasti u Srbiji, kroz kontekst nestalih.
"To je jedna šarolika skupina ljudi ili opcija. Vrijeme će pokazati kako će se ponašati, a jedno od ključnih pitanja je njihov stav prema agresiji na Hrvatsku."
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