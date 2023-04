Podijeli :

O buri u Saboru, prekršajnom zakonu i o tome što se događa u DORH-u i USKOK-u govori bivša ministrica graditeljstva, saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš.

Najava rasprave o prekršajnom zakonu izazvala je veliku buru u Saboru: “Mi smo inzistirali da ne bude hitna procedura. To je zakon koji je tražio da ide u dva čitanja. On je bio svega osam dana u službenoj javnoj raspravi, koji uključuju i uskršnju nedjelju – apsolutno mimo zakonskih obveza da bude 30 dana. Vladajući su se odlučili na hitnu proceduru, odnosno jedno čitanje. Zakon je iz 1977. godine. Oni su ga odlučili sadržajno ne mijenjati, nego samo staviti drakonske kazne. U srijedu ujutro vi u Saboru imate sastav kao kad je glasanje – to je već ukazivalo na činjenicu da će biti prijepora. Onda su saborski zastupnici koji imaju neka drugačija razmišljanja iskoristili trenutak i doveli do slika iz Sabora koje nisu lijepe. Ja se ne osjećam ugodno. Mislim da se to može izreći na drugi način”, kaže Mrak Taritaš.

“Vladajući su se trebali odlučiti ako idu u izmjene, a ostali su isti sadržajno kao što su bili 1977. godine. Zakon je trebao odgovoriti vremenu. Ovako ima prepisane norme, samo su kazne znatno veće. Najveća je 4.000 eura što je četverostruka prosječna plaća. Kazne ne odgovaraju vremenu u kojem živimo”, zaključuje Mrak Taritaš. Zastupnica kaže da želi naglasiti i problematiku kazni za prostituciju: “Hrvatska je jedina zemlja u kojoj se za prostituciju kažnjavaju osobe koje daju uslugu, ali se ne kažnjavaju korisnici”.

Mrak Taritaš smatra da se “obje vlade gospodina Plenkovića ne usude razračunati sa stvarima koje štete našem društvu. 2023. godine da kažemo osuđujemo fašističke simbole. Sve što je vezano s fašzmom osuđujemo i to treba ići u kazneni zakon, to se nisu usudili reći”.

Odlazak ravnateljice USKOK-a

Komentirala je intervju glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek za HRT u kojem je progovorila o razlozima smjene ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić:

“Pogledala sam samo dio. Ja sam se osjećala k’o bedak. Ja slušam glavnu državnu odvjetnicu koja je došla na državnu televiziju u centralni dnevnik objašnjavati smjenu ravnateljice USKOK-a i ponaša se kao da smo mi svi građani i građanke RH bedaci koji vjerujemo da je to razlog. Svakakvih smjena je bilo, o svemu se šuškalo. Sjetite se one velike priče o bivšem premijeru Ivi Sanaderu kada je važno dao ostavku. Ali ovo o čemu sada govorimo, ostanete zabezeknuti kao da smo djeca u vrtiću. Iza toga mora stajati nešto drugo. To je priča koja je stara godinu dana”.

“Mislim da je uloga saborskih zastupnika da propitujemo. Nitko se ne treba staviti na stražnje noge. Uloga saborskih odbora je da pozovete i pitate. Nije nestala bivša ravnateljica USKOK-a. Ona se vratila na mjesto zamjenice glavne državne odvjetnice. Ona je ostala u istom sustavu. Treba ju propitati da vidimo u čemu je riječ”.

“Brdo razloga ima zašto treba otići glavna državna odvjetnica. Imali smo raspravu o tome. To je za zemlju važno. Za zemlju u kojoj imamo toliko predmeta na USKOK-u. Imamo situaciju da je ministar uhapšen. Niz procesa, svega. Ovakva objašnjenja su nešto što je neprihvatljivo. Ta se tema treba otvoriti i raspraviti do kraja”.