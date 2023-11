Antunović: “Banožić je bio zainteresiran samo za slavu i da mu svi govore da je lijep i pametan”

Podijeli :

Imenovanje novog ministra obrane Ivana Anušića u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem je komentirala Željka Antunović, bivša ministrica obrane u Vladi Ivice Račana danas vanjska članica Odbora za obranu.

“Nisam bila na toj sjednici stjecajem okolnosti. Iskreno, nije mi žao što nisam bila. Način na koji se danas vode političke rasprave pa i oko imenovanja ministara. Čine mi se populističke. Sve kritike i pohvale koje dolaze u tim trenucima nisu temeljene na realnim osnovama”, rekla je Antunović.

Anušić: Vukovar se od najveće tragedije pretvorio u najveću inspiraciju i ponos Misterij Banožićeve punomoći: Evo što je Vrhovni sud RH do sada presuđivao u sličnim slučajevima

Dodaje da nema potrebe unaprijed omalovažavati i blatiti ljude bez obzira na suprotna stajališta.

“Ja sam osobno jako kritična na to kako HDZ, odnosno Andrej Plenković vodi kadrovsku politiku kad govorimo o ministrima. Uvažavajući sve elemente koji ga ograničavaju, mora birati neke stranačke ljude, ali njegovi izbori često su puta potpuno nejasni i nerazumljivi jer niti dovodi utjecajne političare niti stručnjake. Ne mogu prepoznati što ga je motiviralo”, komentirala je Antunović.

Za imenovanje Ivana Anušića ministrom obrane kaže da je jako dobar politički potez. “Ne znam kakav će biti ministar. Ima dovoljno političkog iskustva, čak ima i upravljačkog iskustva, dugo je župan. Upravljati ministarstvom otprilike je kao upravljati županijom. Ja mu osobno želim da uspije u tome. Ja sam slaba u odnosu na Ministarstvo obrane. Još uvijek mislim da je to, unatoč svim problemima koji se tamo vide, najbolje organizirani dio državne uprave.”

“Da nije Milanovića, Plenković bi odavno smijenio Banožića, primijetio je da vrti u prazno”

“Zadnjih par godina taj dio je bio opterećen slabašnim ministrom. Politički slabašnim, a čini mi se da nije ni bio zainteresiran za neke stvari, osim za čast, slavu, protokole i da mu svi govore kako je lijep i pametan i s druge strane neprihvatljivi politički odonosi s predsjednikom koji je vrhovni zapovjednik. To je trokut koji nije funkcionirao, što se svakako odražava na oružane snage, unosi nemir, nepovjerenje, ima sigurno onda i polit igara ispod stola. Toga ne smije biti. Mislim da smo prije depolitizirali vojsku, ovo je bilo vraćanje politike u vojsku”, komentirala je Antunović bivšeg ministra Marija Banožića pa dodala:

“Ja sam na njemu prepoznavala veliku taštinu koja nije dobra kad sjedite na stolici ministra obrane. Morate normalno funkcionirati i komunicirati s podređenima. On je politički unutar HDZ-a, ja nisam prepoznala da ima nekakav ugled ni autoritet u vlastitoj stranici niti kod predsjendika Vlade. Predsjednik Vlade ga je držao jer je to bila igra s predsjednikom. Mislim da bi ga već davno smijenio jer je primijetio da ovaj vrti u prazno. Nije on radio možda neku štetu, ali od ministra se očekuju iskoraci. Oružane snage i Ministarstvo ga neće pamtiti kao nekoga tko je tamo ostavio pozitivan trag.”

Što se pak tiče novog ministra Anušića, Antunović kaže da je to možda najveća politička vrijednost koju su Plenković, ali i HDZ dobili. “Anušić ima veliki rejting u dijelu Hrvatske gdje ekstremna desnica sve više uzima prostor, a njega se uzima bez dvojbe kao nacionalno osviještenog čovjeka koji voli Hrvatsku. E sad, što će napraviti u Ministarstvu, to će se brzo vidjeti. Političku osnovu da bude dobar ministar, ima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.