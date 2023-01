Anušić o burnoj raspravi u HDZ-u: Malo smo pokazali i demokraciju na djelu

Podijeli :

Izvor: N1

Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao odnose u HDZ-u nakon rekonstrukcije Vlade iz koje je izašla Nataša Tramišak, koja uživa njegovu potporu.

Kako smo jučer pisali, burno je bilo na sjednici Predsjedništva HDZ-a, a Ivana Anušića su Mario Kapulica i Josip Šarić prozivali zbog potpore Nataši Tramišak.

“Ništa se posebno nije dogodilo, Predsjedništvo kao Predsjedništvo, imamo sjednicu svaki ponedjeljak. Malo smo pokazali i demokraciju na djelu, da nemamo svi ista razmišljanja i ne mislimo isto i da svatko može iznijeti svoje razmišljanje. I Šarić i Kapulica su iznijeli svoje mišljenje o situaciji koja se događa oko HDZ-a. Ja sam iznio svoje mišljenje, izmijenili smo demokratski nekoliko rečenica i to je to”, rekao je Anušić.

Dodao je da se ne radi ni o kakvom početku obračuna. “Meni je drago da na Predsjedništvu možemo razgovarati i da netko ako mu se nešto ne sviđa, da o tome možemo razgovarati. Ja to volim, tražim takav pristup vođenju politike i onda možete promatrati stvari iz nekog novog kuta. U ovom slučaju su oni iznijeli svoje viđenje onog što se događa i mislim da smo s tog Predsjedništva svi izašli informiraniji, ako ništa drugo”, rekao je Anušić.

Potvrdio je i da su mu dvojica HDZ-ovaca zamjerila što je glasao protiv smjene ministrice Tramišak, ali da je premijer Andrej Plenković prihvatio pluralizam mišljenja u HDZ-u.

“Svatko ima pravo na svoje razmišljanje i promišljanje i u redu je da ga iznese. Kritika nekoga zašto je iznio svoje mišljenje nije dobra. Niti ima tu bilo kakvog dubokog raskola niti bilo što. Ja sam rekao i ponovit ću, 1990. godine smo krenuli u stvaranje nove države upravo u demokratskim okvirima, da bi svatko danas u Hrvatskoj mogao reći svoje mišljenje i promišljanje i kako u državi popraviti stvari”, rekao je Anušić.

“Rušenje nije niti bilo opcija niti jednoga trenutka. Nisam iznio namjeru bilo koga rušiti. Ne idem ni u kakvo rušenje. Ja sam svoje mišljenje rekao, obrazložio, o njemu sam razgovarao i o ovome svemu što je nakon svega uslijedilo i s premijerom, ja sam dao pravo da čovjek koji vodi Vladu ima pravo i treba sebi birati najbliže suradnike s kojima može provesti ciljeve koje je obećao. Ja to ne dovodim u pitanje i premijer je upravo tom logikom i tim nepisanim zakonom i slagao sebi svoj tim. Danas je taj tim onakav kakav on misli da treba biti. Ja sam dao svoj osvrt o tome već nekoliko puta i to je moj stav. Promijenit ću ga kad me netko bude uvjerio u suprotno. Nema nikakvog ega ni taštine. Ja nisam učinio ništa što je izvan Statuta i izvan onoga što HDZ propisuje”, rekao je Anušić.

Dodao je i da svoj posao radi pošteno i prvenstveno u interesu onih koji su ga birali, ali da nikad neće ništa napraviti protiv vlastite stranke niti će ići protiv nje te da svoje mišljenje uvijek može reći.

Razlog smjene Tramišak je to što je premijer u nju izgubio povjerenje, rekao je Anušić, dodavši da na daljnja takva pitanja on neće odgovarati, nego da ona trebaju biti upućena samoj Tramišak ili premijeru Plenkoviću. Upitan ima li smjena Tramišak ikakve veze sa sudjelovanjem u istrazi protiv Gabrijele Žalac, Anušić je rekao da ne zna.

Na pitanje je li ovo zadnja rekonstrukcija Vlade prije izbora, Anušić je rekao da će o tome odlučiti premijer.

Što se budućeg rada Nataše Tramišak tiče, Anušić je rekao da se ona vraća u Sabor, u kojemu će raditi u korist Hrvatske i hrvatskog naroda, ali i HDZ-a.

