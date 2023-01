N1 doznaje: Kapulica i Šarić prozvali Anušića, on nije ostao dužan

Podijeli :

Izvor: Davor Javorovic/PIXSELL

Na prvom Predsjedništvu HDZ-a nakon što je premijer proveo smjene u Vladi Ivana Paladine i Nataše Tramišak i dalje se ne zna konkretan razlog smjene sada bivše ministrice Tramišak, osim da je premijer u nju izgubio povjerenje i da svaki član Vlade mora biti dio tima.

Ono što je bilo neočekivano jest to, kako doznaje N1 iz više izvora, da su Mario Kapulica, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a i Josip Šarić, šef Zajednice utemeljitelja HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, prozvali Ivana Anušića, potpredsjednika HDZ-a, zašto je na Predsjedništvu glasao protiv premijerove odluke o smjeni Nataše Tramišak smatrajući da je premijerovo pravo da bira svoj tim i da za stranku nije dobro da se javno iznosi neslaganje s odlukama predsjednika Vlade.

Te su primjedbe stigle nakon što se sastanak Predsjedništva već primakao kraju, a zamjetno je kako je slično odigrano i uoči smjene Tramišak kada je lički župan Petry, nesluženo se doznaje, prozvao bivšu ministricu da se navodno nedovoljno ulaže u regionalni razvoj Ličko-senjske županije. Anušić je, neslužbeno doznajemo, na to odgovorio da je HDZ demokratska stranka i da se on 1991. godine borio za to da svatko može izraziti svoje mišljenje.

Ponovio je kako je bio jasan da neće rušiti ni premijera ni Vladu i da nikakve pobune slavonskog HDZ-a nema, ali da se sa smjenom Tramišak ne slaže i da je zato glasao protiv na tijelima stranke. Također, iznio je rezultate osječko-baranjskog HDZ-a na parlamentarnim i lokalnim izborima te upozorio da oni koji ga prozivaju iz Vukovarsko-srijemskog HDZ-a na lokalnim izborima nižu znatno lošije rezultate.

Plenković je na sve, kako doznajemo, rekao da HDZ jest demokratska stranka i da se može iznijeti svoje mišljenje, ali i naglasio da oporba koristi svaku krhotinu kako bi napadala HDZ. Kao i u izjavi nakon Predsjedništva, Plenković je rekao da to što je smijenjen neki ministar ne znači da HDZ o tom kraju Hrvatske, konkretno Slavoniji, tj. Osječko-baranjskoj županiji, ne vodi računa. Plenković je, doznajemo, na Predsjedništvu pozvao na zajedništvo i timski rad.

Stječe se dojam da su u HDZ-u, iako to ne čine najjači stranački ljudi a posebno ne Plenković, htjeli poslati poruku Anušiću da njegove kritike nisu dobro prihvaćene, a s druge strane, Anušić od obrane Tramišak i stava koji je iznio ne odustaje.