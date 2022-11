Bakić o pauzi u Saboru zbog utakmice: Što bi trebali svi oni koji rade?

Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik Damir Bakić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao činjenicu da je u Saboru pauza zbog održavanja nogometne utakmice.

“Nismo bili sretni s odlukom predsjednika Sabora, to je loše i veliki korak u snižavanju ugleda i digniteta Sabora. Ovo je bilo loše i štetno, kriva se poruka šalje. Što bi trebali misliti svi oni koji trebaju biti na poslovima, svi liječnici, odgajatelji? Tim prije što zastupnici nisu dužni biti u Saboru za vrijeme rasprava i svatko tko je zbog svog temperamenta poželio gledati utakmicu, mogao je”, rekao je Bakić.

“Da bude sasvim jasno, mi smo proglasili stanku dva sata u parlamentu, na dan kad se u Saboru raspravlja o najvažnijem dokumentu u godini, proračunu za 2023.”, rekao je Bakić.

Izdvojio je i neke stvari koje Zeleno-lijevi blok podržava u prijedlogu proračuna.

“Jučer je bila opsežna rasprava na Odboru za financije, bio je i ministar sa suradnicima i poluzaključak je bio kako je taj proračun neki balansirani pokušaj antiinflantornog djelovanja. On može biti takav u vremenu prepunom nesagledivih neizvjesnosti i rizika. Kad o tome govorimo, odmah treba pozdraviti dvije stvari koje smatramo dobrima, to je ono što se prepoznaje od paketa mjera za suzbijanje inflacije koje je Vlada predstavila prije 2 mjeseca, i dio je u proračunu. To pozdravljamo. Od onog što je dobro, najpozitivnijim smatramo uvođenje besplatnih obroka za učenike osnovnih škola. To je nešto što smo zagovarali još prije 2 godine i mi pozdravljamo što je učinjeno. Još jedna stvar je vrlo ambiciozan plan povlačenja sredstava iz fondova Europske unije za protupotresnu obnovu i iz mehanizma oporavka i otpornosti”, rekao je Bakić.

Ima i stvari kojima nisu zadovoljni.

“Ima niz stvari kojima nismo zadovoljni, oni se protežu od općenitih pogleda ali najviše zabrinjavajuća je pozicija zdravstva. Mislim i na poziciju Ministarstva zdravstva i posebno HZZO-a. To je ono što je u ovom proračunu vidljivo, koliki su problemi u sustavu zdravstva, kako se njime loše upravlja i kako nema ni približno nekog organiziranog i strukturiranog napora da se sustav stavi pod kontrolu”, rekao je Bakić.

