Bakšić Mitić: Gunja je obnovljena za godinu dana, znači mogla je biti i Banovina

Podijeli :

Izvor: N1

Na paljenju Badnjaka u Glini, unatoč teškim vremenima, okupilo se dosta ljudi. Dogradonačelnica Gline, Branka Bakšić Mitić, kaže da božićni duh ljudima na Banovini nitko ne može oduzeti unatoč tome što Božić dočekuju u kontejnerima. "To im daje vjeru u budućnost i da će se nešto popraviti", kaže Branka Bakšić Mitić i dodaje da su neki već izgubili vjeru.

“Stariji misle kako neće dočekati svoj dom, boje se da će umrijeti u kontejnerima, a mladi se bore”, tvrdi dogradonačelnica i dodaje da nema druge.

A kako komentira to što se nitko iz državnog vrha nije pojavio na obljetnici potresa, Bakšić Mitić kaže da ne zna je li to zato što ih je sram jer se ništa nije obnovilo, osim šest kuća, ali napominje da misli da bi njihov dolazak pobudio bar malo nade kod nekih građana da će se nešto uskoro napraviti. “Da su posjetili ljude, dali nova obećanja, možda bi se malo bolje osjećali”, kaže Bakšić Mitić i dodaje da je stanje teško: “Tužno je to, jako tužno”.

Je li propao projekt “Tajni kupac”? Knežević: Upozoravali smo… Novi incident na Kosovu: Ranjena dvojica dječaka, napadač uhićen

Na pitanje tko je odgovoran za to da je na području Sisačko moslavačke županije obnovljeno tek šest kuća, Bakšić Mitić kaže da ne zna koga bi trebala smatrati odgovornim. “Ne znam je li to Vlada ili Središnji ured ili jednostavno nema volje da se obnovi ovaj kraj. Opet ponavljam, Gunja je obnovljena za godinu dana, znači mogla je biti i Banovina”, kaže Bakšić Mitić.

Bakšić Mitić kaže da zbog ovog stanja ministar Ivan Paladina ne bi trebao otići. “Trebaju svi staviti glave na kup. Fond solidarnosti radi odlično, javne zgrade se obnavljaju, vidi se da to napreduje, to ide, štekaju privatne kuće. Ako svi ljudi odsele, ne trebaju nam ni privatni objekti”, smatra Bakšić Mitić.

A na pitanje hoće li do sljedećeg Badnjaka građani mogli dočekati Božiću svojim domovima, Bakšić Mitić kaže da ne gubi nadu. “Već treći Božić dočekujemo u kontejnerima i nadam se da će sljedeći Božić građani dočekati u svojim domovima”, kaže dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram