Banožić najavio žalbu, odvjetnik za N1: “Teško je zamisliti koje je tu pravo povrijeđeno”

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu je komentirao odluku Visokog upravnog suda RH koji je odbio žalbu ministra Marija Banožića na raniju, nepravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu. Podsjetimo, tom je presudom bio potvrđen sukob interesa kod dodjele državnog stana.

Banožić je u utorak poručio da je ta presuda nepravedna te je najavio žalbu Ustavnom sudu.

“Ako je rekao da će se žaliti Ustavnom sudu, tj. podnijeti tužbu, onda je izvjesno da će do toga doći. Svaki građanin ima pravo protiv pravomoćne konačne odluke podnijeti Ustavnom sudu žalbu. To je procesno, ne može to nitko spriječiti”, istaknuo je Miljević.

Govoreći o tome kakav rezultat može biti takve tužbe, Miljević navodi da se ona može i odbaciti, ako nisu ispunjeni svi uvjeti i povrijeđena određena prava. “Teško je zamisliti koje je tu pravo povrijeđeno (u slučaju Banožića).”

“Vjerujem da će akcnet kod njega biti da nije sam sebi dodijelo, da je to bila procedura koja je poštivana, da je ovaj potpis kruna, šlag na torri, ali je torta ispod”, dodao je odvjetnik.

Ipak, Miljević ne vidi da su “temeljne vrednote Ustavnog suda” u slučaju Banožića povrijeđena. No, i ako ministar dobije odbijenicu na Ustavnom sudu, može se žaliti Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP).

“Ima pravo i na to. Banožić je građanin RH i koristit će ustavno sudovanje. Nije isključeno da i kada Ustavni sud odbaci ili odbije tužbu, on ima pravo ustati sa zahtjevom pred ESLJP-om i to u roku od četiri mjeseca”, pojasnio je odvjetnik.

Banožić će zbog ovog sukoba interesa morati platiti novčanu kaznu od 930 eura odnosno 7.000 kuna. “Ja bih se tome smijao da nisam ovdje u studiju. To tijelo (Povjerenstvo) je bilo zamišljeno kao moralni sud države. Tu je bio naglasak ne na težini kazne nego hoće li netko biti proglašen krivim ili neće”, rekao je Miljević, navodeći da je kasnije to Povjerenstvo izgubilo svoju snagu.

