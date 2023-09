Otkrivena salmonela u mesu, a obavijest stigla tek nakon dva tjedna

Podijeli :

Nataliia / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Europski sustav za brzo uzbunjivanje u prometu hranom (RASFF) u utorak je obavijestio da je otkrivena salmonela u mesu na hrvatskom tržištu.

Kako javlja RASFF, salmonela je pronađena u pilećim krilcima i rizik je ozbiljan, a zemlja prijave je Slovenija.

Kao datum uzorkovanja navodi se 23. kolovoza te da potencijalno zaraženo meso (vjerojatno) više nije na tržištu.

Simptomi se mogu pojaviti šest sati do šest dana od same infekcije i mogu trajati četiri do sedam dana, a uključuju proljev, grčeve u trbuhu, iznenadnu temperaturu, mučninu, povraćanje, glavobolju, dehidraciju i krv u stolici.

