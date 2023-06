Belina: Berošev državni tajnik je voditelj projekta privatne bolnice Medikol

Podijeli :

Ivica Belina, predsjednik koalicije udruga u zdravstvu komentirao je investiranje Vlade u onkološku bolnicu Medikol, privatnu medicinsku ustanovu - zbog čega se počelo spekulirati kako Vlada vodi zdravstvo u ozbiljnu privatizaciju. S druge strane, Beroš kaže da su takve kritike promašene i da Medikol ispunjava sve preduvjete. No, Belina u N1 Newsnightu upozorava na potencijalni sukob interesa državnog tajnika Tomislava Dulibića koji je ujedno i voditelj projekta Medikol.

Belina kaže: “Mislim da ovo nije dobra vijest ni za pacijente, ni za sustav, ni za zaposlene u sustavu koji su s pravom nezadovoljni jer još uvijek Nacionalni strateški okvir protiv raka nismo definirali. Jedna od osnovnih postavki je bilo definiranje onkološke mreže ustanova u RH što nije napravljeno. U tom svjetlu, za javni sustav nismo napravili ništa. Proglašavati privatnu kliniku strateškim interesom za RH je malo problematično”.

Beroš tvrdi da Vlada ne ulaže u Medikol, već da je to isključivo privatna investicija. Belina odgovara: “Medikol je uložio 15 milijuna eura u novu aparaturu pa su oni trenutno najkompetentniji za raditi dijagnostiku. S druge strane, oni su planirali, a sustav zdravstva nije planirao i sad smo se našli gdje smo se našli. Analiza o tome gdje treba uložiti je napravljena, ali nije provedena do dan danas. Bolesnici se preusmjeravaju u privatne klinike i to se plaća iz javnog novca preko HZZO-a, a zapravo nemamo detaljnu analizu što u sustavu imamo i što možemo napraviti. Problem je i to što ne mjerimo ishode”, upozorava Belina.

Privatizacija zdravstva: “Bogati će se liječiti, a siromašni ići kod svećenika”

Na pitanje o tome pogoduje li se privatnicima, Belina kaže: “Bojim se da da. Postoje partikularni interesi određenih skupina u zdravstvenom sustavu. Klinika za tumore koja je dio KBC-a Sestre milosrdnice se godinama devastira. Problem je što već od 2018. imamo situaciju da tek pola pacijenata kojima treba radioterapijsko liječenje to liječenje dobiva. Sad je problem što su svi strojevi koje trenutno imamo prošli rok trajanja. Sad je već i problem nabaviti rezervne djelove. S Klinike za tumore je i veliki odljev kadrova i s pravom se ljudi koji tamo rade osjećaju ugroženo”.

Belina je upozorio na potencijalni sukob interesa državnog tajnika Tomislava Dulibića: “Dodatni problem predstavlja to što je državni tajnik Tomislav Dulibić koji je predstavnik Upravnog vijeća KBC-a Sestre Milosrdnice ujedno i voditelj projekta Medikol”.

“S cijelim provođenjem starteškog okvira protiv raka se kasni da bi svi oni koji nisu bili obuhvaćeni njime našli svoje mjesto u ovoj situaciji. Sveti Duh je otvorio onkologiju pa se otvorila onkologija u Dubravi pa smo imali i tu prelaske kadrova među bolnicama. Tako se slabe postojeći centri, a za razviti jedan kvalitetan centar trebaju ljudi i vrijeme. Postoji problem i rada na aparaturi jer ni tu nemamo kadra”, ističe.

Nikola Bradić: Potpuna privatizacija zdravstva bila bi neizdrživa

Govorio je o natječaju za linearne akceleratore za najteže onkološke bolesnike. Upozorava da je situacija loša jer ljudi odustaju od terapije zbog predugog čekanja. “U slučaju da ne uspijemo to realizirati ne znam kako ćemo u sljedećih desetak godina liječiti oboljele od raka u Hrvatskoj”.

Privatne bolnice liječnicima nude dosta veće plaće. Belina smatra da javni sustav i dalje može zadržati liječnike zahvaljujući tome što se ljudi u njemu mogu liječiti i bez novca, dok privatni sustav djeluje po principu – “koliko para, toliko muzike”, kako kaže Belina. Uz to, u javnom se sustavu napreduje, rade se istraživanja, stječu zvanja, itd.

