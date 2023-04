Podijeli :

Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo) gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Ne želim spekulirati tko su predatori ministra Davora Filipovića, ali ako je on pod pritiscima svakako bi trebao odgovoriti na to pitanje. Hrvatska ima ozbiljan problem s time što HDZ godinama odbija donijeti zakon o lobiranju, to namjerno odbijaju da se ne vidi sprega između njih i njihovih miljenika u gospodarskom sektoru. Ministar ima dužnost to prijaviti”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Benčić kaže kako je ministar zadužen za sektor energetike i sve ovo što se sad događs, kaže, moglo se predvidjeti prije 6 mjeseci.

“Filipović se ne konzultira s ikim i ne gleda posljedice i onda dođe u škare. Moramo znati koga s ebranimo. Svi predatori koji pritišlu Filipovića stvorio je HDZ.

Osvrnula se i na pitanje izbornih jedinica.

“Nikad u povijesti Hrvatske se izborna pravila nisu mijenjala u tako uskoj stranačkoj skupini koja ima oblčik obiteljske skupine. Trebaju nam pošteni izbori da bi imali poštenu zemlju. Ustavni sud je rekao da izborne jedinice trebaju pratiti administrativne upravne granice Hrvatske i prirodne cjeline. Imamo samo jednu izbornu jedinicu koja prati ta dva kriterija. Istraživanje je pokazalo da je zbog ovog sustava glasovanja HDZ dobio tri mandata više nego je trebao dobiti. Naši temeljni zahtjevi su da se osnuje stručna radna skupina i da izborne jedinice prate administrativne granice i jednakost glasa. Svaka izborna jedinica ne mora davati jednak broj mandata, nekad daj onoliko koliko ima ljudi. Zalažemo se za postojanje jednog izbornog zakona”, rekla je.

Benčić također kaže da smo jedna od rijetkih zemalja koja nema građanski odgoj kao predmet.

“Smatramo da jedna dio promicanja fašističkih simbola treba spadati u prekršajni, ali drugi treba spadati u kazneni progon. Kazne trebaju biti ozbiljne i odvračajuće, a s druge strane ne odašiljemo poruka kao društvo ako takva djela ostaju opetovano u prekršajnoj zoni, a ne kaznenoj”, rekla je

Za kraj se dotaknula policijskog nasilja nad migrantima.

“Godinama govorimo da su se radili push backovi. Migranti nemaju ni mogućnost traženja azila. Slučaj male Madine nije jedina smrt na našim granicama. Za vladu bi bilo korisnije da provedu intermu istragu što se događalo”, zaključila je.

