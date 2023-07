Poznati odvjetnik: Ne mogu svi građani na sudu dobiti što i Jandrokovićeva kći

Podijeli :

Boris Scitar/PIXSELL

Štrajk u pravosuđu ulazi u osmi tjedan i rješenje se ne nazire, dapače, dojam je da se stanje samo pogoršava, na što se osvrnuo odvjetnik Branko Šerić u Novom danu.

Na njoj će se raspravljati o aferi s viškovima plina, kao i štrajku u pravosuđu, o čijim posljedicama je govorio i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić. S njegovim ocjenama o kolapsu u pravosuđu slaže se i Šerić.

Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu Sabora, evo kad će se održati

“U pravu je. Naime, u trodiobi vlasti, sudske, izvršne i zakonodavne, treba postojati jedna kompatibilnost, a ne isključivost. Ne smije biti konkurencija, a ovdje smo doživjeli da izvršna vlast konkurira pravosudnoj. Nema sinergije, nema suradnje, nema dogovora… Vidimo kod predsjednika Vrhovnog suda želju za razgovorom, a s druge strane nema odgovora”, rekao je Šerić pa nastavio:

“Mislim da je u pitanju ego, u prvom redu kod premijera. Uvjeren sam da je to u pitanju. Normalno funkcioniranje pravosudne vlasti ovisi o materijalnim sredstvima i ako to ne pomaže izvršna vlast, dolazi do opstrukcije pravosuđa. Ne od strane štrajkaša već od onoga tko drži blagajnu. I nema nikakvog alibija.”

Objasnio je da su posljedice štrajka dalekosežne jer se tijekom njegovog trajanja priča o privilegiranosti, kao u slučaju kćeri Gordana Jandrokovića i ministra obrane Marija Banožića, iako su ostvarili pravo koje bi u normalnim okolnostima bilo – normalno.

“Imali smo i nevrijeme… Što hoću reći? Štrajk je viša sila. Da je kran pao na zemljišne knjige i da se nije moglo uopće raditi, nitko ne bi mogao ostvariti ništa jer ništa ne bi radilo. To je viša sila”, ističe Šerić i objašnjava mogu li svi građani dobiti upis u zemljišne knjige za vrijeme trajanja štrajka:

“Ne mogu. Upravo zbog štrajka. Jer, on podrazumijeva, ovako kako je najavljen i kako je krenuo, potpunu obustavu rada. Nema posla, tu smo, radimo, ali samo sjedimo u uredu. To je pravi štrajk. Sve drugo su inačice. Tako da, s dijelom se slažem, dijelom ne, s odlukom predsjednika Vrhovnog suda koji je odredio što treba obavljati. Po meni, treba obavljati samo zadatke koji se tiču sigurnosti i zdravlja ljudi. Ovo drugo jedino ako je direktno ugroženo zdravlje ljudi, ili ako bi nastupila nenadoknadiva šteta.”

Jandrokovićeva kći usred štrajka na sudu riješila što je tražila. Kako?

Vlada kao da nije očekivala ovakav epilog, kao prvo, da će štrajk biti proglašen legalnim i da će trajati koliko traje. Dojam je da su vladajući očekivali zabranu štrajka u samom njegovom začetku pa da automatski neće imati nikakav daljnji problem.

“To je točno. Iznenadilo ih je itekako. S druge strane, nisu vjerovali da će suci koji su ostvarili prava odbiti podržati štrajk osoblja. To je teški promašaj jer svatko iole upućen u pravosudni sustav, zna da suci sami ne mogu sve odrađivati. Mora postojati simbioza, jedni bez drugih ne mogu. Zato, vlast je donijela potpuno pogrešnu procjenu”, istaknuo je Šerić i napomenuo da ako se ne riješi ova situacija, ljudi će napustiti pravosuđe:

“Najgora posljedica bi bila da umjesto 680 ljudi koji su otišli, ode njih još tisuću. Bez ljudi se ništa ne može riješiti, s njima je sve moguće.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nevrijeme u Zagrebu: “Krov je letio ravno prema meni, spasio me stup” VIDEO | Kolone na cestama, prekid u prometu vlakova Bauk: Mogli bismo umjesto jednog imati 20 Zekanovića iz parlamentarne većine…