Gošća Novog dana bila je bivša njemačka ministrica obrane i bivša predsjednica njemačkog CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer.

Govoreći o izazovima s kojima se susrećemo, ona kaže kako se Europa ponašala djetinjasto u slučaju agresije na Ukrajinu.

“Nismo uspjeli zastrašiti Putina, trebali smo bolje iskoristiti svoje partnere”, govori bivša njemačka ministrica obrane. Dodaje i da je Njemačka napravila veliki iskorak te da njemački dužnosnici misle da se mora napraviti više ako želimo da Ukrajina pobijedi u tom ratu, a to smatra i jedinim načinom da se zaustavi Putin.

Što se tiče misije obuke ukrajinskih vojnika kaže: “Mi to radimo u ovom času. Imamo ukrajinske vojnike u Njemačkoj na izobrazbi i mislimo da je to dobar doprinos i podrška Ukrajini da uspješno vodi ovaj rat. Kao NATO smo rekli da nismo aktivna strana u ratu, ali želimo pružiti podršku kroz obuku vojnika i osiguravanje oružja. To je naša glavna zadaća.”

“Mislim da mogućnosti koje imamo u Europi omogućavaju i dopuštaju to. Upravo smo u godinama prije izbijanja rata opremili mirovne misije i mislimo da je to dobar doprinos u ovom sukobu u kojemu smo čvrsto na strani Ukrajine”, govori.

“Opskrba enrgijom – pitanje nacionalne sigurnosti”

Na pitanje o tome igra li SAD veću ulogu u ovom sukobu od Ukrajine, ona kaže kako smo u NATO-u zajedno sa SAD-om i da su Europljani i u prošlosti poduzimali napore da naprave nešto, ne zato jer žele izbaciti SAD iz Saveza, nego zato što žele biti partneri sa SAD-om. “Nitko ne ovisi samo o SAD-u”, kaže.

Govoreći o energetskoj sigurnosti u Europi, Kramp-Karrenbauer kaže kako je to zaista važno pitanje za europske zemlje. “U prošlosti smo napravili grešku i postali ovisni o ruskom plinu. Sad je pitanje opskrbe enrgijom postalo pitanje nacionalne sigurnosti, a otvorilo se i pitanje klimatskih promjena. Vidimo da Hrvatska s LNG terminalom nudi veliku šansu, ne samo za državu, nego i za sve partnere u Europi”, govori.

Žustra rasprava o ograničenju cijena ruske nafte

Na pitanje o ograničenju cijena ruske nafte kaže kako se vodila žustra rasprava o ograničenju cijena. “Europa je u tome zajedno i to je središnja platforma protiv Rusije. Vidjet ćemo kakav će to utjecaj imati na Putina, moramo mu onemogućiti daljnju proizvodnju i prodaju oružja”, govori.

Upitana o tranziciji vlasti u Njemčakoj, ona kaže kako se mora gledati razlika između događanja danas i razdoblja od 2014. kada se počela mijenjati sigurnosna i obrambena poliitika NATO-a zbog ruske aneksije Krima. “Tada nismo dovoljno brzo djelovali i počinjene su greške u pogledu opskrbe energijom. U budućnosti to moramo popraviti, sigurna sam da ćemo u budućnosti voditi bolju politiku nego u prošlosti.”

“Uvijek sam vrlo oprezna kad je riječ o tome što su Putin i njegov režim sposobni učiniti. Sad je to politička prijetnja, ali moramo se suočiti s time, osobito s pitanjem taktičkog nuklearnog oružja, koje u Europi želimo izbjeći. Treba naći put kako ćemo tome pristupiti u budućnosti”, govori o nuklearnoj prijetnji.

“Hrvatska je bila i ostaje vrlo važan i pouzdan partner. Na strani Vlade i u pogledu suradnje s Europskom pučkom strankom i nadam se da ćemo i u sljedećim koracima, nakon pristupanja Hrvatske Šengenu, moći nastaviti u tom smjeru”, kazala je.

“Drago mi je da je Hrvatska jučer pobijedila”

Za kraj, komentirala je kratko jučerašnji pobjedu Hrvatske na SP-u u Kataru.

“Jako mi je drago i da je Hrvatska jučer pobijedila u nogometu”, kaže bivša ministrica dodajući da je ovo Svjetsko prvenstvo pratila manje nego inače. “Teško mi je bilo ovo adventsko vrijeme spojiti s nogometom, ali zaista sam držala palčeve jučer i čestitam vam”, zaključila je.

