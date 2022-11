Hoće li Vlada uspjeti u naumu da ukrajinski vojnici dođu na obuku u Hrvatsku?

Podijeli :

Izvor: Dubravka Petrić/Pixsell

Zasad od obuke ukrajinskih vojnika u sklopu misije EU-a neće biti ništa. Oporba je i dalje uvjerena da Vlada svojim prijedlogom koji je poslala u saborsku proceduru, krši Ustav. Predsjednik države danas se nije oglašavao, ali jest premijer. Kaže, jasno je tu tko je na pravoj strani povijesti, sve ostalo trice su i kučine.

Ministar obrane mladim je vojnicima podijelio prve ugovore o djelatnoj vojnoj službi. Neki od njih sigurno će sudjelovati u budućim misijama. U najnovijoj misiji EU-a za Ukrajinu, teško. Političkog dogovora oko toga nema i dalje.

“Žalosno je da pojedini političari vjerojatno u nedostatku hrabrosti u ključnom trenutku donošenja takve odluke će koristiti situaciju, uvlačiti nas u neke procedure koje ne stoje”, rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Premijer zna i zašto to rade: “Ne znaju kako bi rekli ne, razumijete, oni ne znaju kako reći ne, to sad više nije ni smicalica, to je doslovno politički očaj i predsjednika i ovih njegovih oporbenih tamo jataka u Saboru koji nemaju političke hrabrosti da se izjasne da li će pomoći žrtvi agresije”, rekao je.

Pomoć nije upitna. Ovdje je na djelu politička i ustavna manipulacija, tvrdi šef SDP-a Peđa Grbin. “Mi samo to tražimo. Da se u Hrvatskoj poštuje hrvatski Ustav. Ništa više ni ništa manje od toga. Vježba i borbena misija nisu isto”, rekao je.

Je li misija ili vježba pojasnio je premijer.

“Ovo je vojna misija, dakle misija potpore koja sadrži i obuku, ali to nije misija o vojnoj vježbi. Ovo je misija koja će trajati nekoliko godina”, kazao je Plenković.

Rijetki ustavni stručnjaci žele oko ove teme javno istupati.

VEZANA VIJEST Obuka ukrajinskih vojnika: “Odluka Vlade je u principu protuustavna”

Odluka koju je Vlada uputila u Sabor isto se tako dominantno fokusira, ne isključivo, ali dominantno fokusira na zaštitu i pomoć, činilo bi se da ta odluka potpada pod stavak koji se odnosi na situaciju u kojoj odlučuje vlada uz suglasnost predsjednika Republike bez djelovanja Sabora. O tome treba odlučiti Ustavni sud i to u postupku sukoba nadležnosti.

Hoće li ustavni sud o tome i odlučivati, drugo je pitanje. U međuvremenu vijest da Hrvatska kroz misiju EU-a želi pomoći Ukrajini stigla je i do Kijeva.

“Vlada Hrvatske odobrila je odluku o obuci ukrajinske vojske u Hrvatskoj. Moderna, dobro obučena vojska s moćnim partnerima definitivno će poraziti čopor ruskih ubojica, pljačkaša i silovatelja. Hvala Andreju Plenkoviću i Mariju Banožiću na podršci”, rekao je Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane.

No kako sada objasniti ukrajinskom kolegi da od svega možda neće biti ništa:

“Mislim da će prije svega to javno morati objasniti svi saborski zastupnici koji će pokušati glasati protiv ili biti suzdržani i pojasniti tu odluku. Iz toga će se jasno vidjeti gdje su problemi”, rekao je Banožić.

A problemi s predsjednikom i Ukrajinom počeli su puno ranije, tvrdi premijer. Nije palo s neba pa u rebra.

“Mi smo tu ne na samo pravoj strani povijesti, na pravoj strani morala, nego na pravoj strani zastupanja hrvatskih nacionalnih interesa ovdje”, rekao je premijer.

U to neće uvjeriti šefa Mosta. Za Petrova, osoba koja krši ustav zadnja je koja nekome treba dijeliti lekcije:

“Zato i jesam šokiran. Ja ne mogu zamisliti da predsjednik Vlade u toliko bitnoj odluci pokušava izigravati Ustav i Ustav doživljava alatom za igru skrivača. Je li on gledao House Of Cards…”, rekao je Božo Petrov.

Stranka Centar u svemu skupa neće sudjelovati. Ako se treba opredjeliti između HDZ-a i Hrvatske, kažu, treba se opredijeliti između Milanovića i oporbe:

“Njegova politika je prilično neuračunljiva šalje poruke koje odaju dojam kao da je u skladu s politikama Milorada Dodika ili Viktora Orbana“, rekla je Dalija Orešković.

Kada se sve zbroji i oduzme, dvotrećinske većine zasad nema. Iz ovog ili onog razloga. Za premijera nebitno. Kaže, to ionako neće biti njegova sramota.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.