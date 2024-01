Bivši glavni državni odvjetnik o Turudiću: On stručne kvalitete ima

Podijeli :

Borna Filic/PIXSELL

Gost Anke Bilić Keserović u Newsroomu N1 televizije bio je Berislav Živković, bivši glavni državni odvjetnik.

Izbor Ivana Turudića kao Vladinog kandidata za glavnog državnog odvjetnika digao je dosta prašine. Živković kaže kako inače zastupa tezu da na toj funkciji treba biti netko iz sustava DORH-a. “Turudić nije daleko od toga, bio je predsjednik najvećeg suda u Hrvatskoj. Sad je sudac Visokog kaznenog suda, ima savršen uvid u kazneno pravosuđe i dobar uvid, kroz rasprave i žalbe… Bio je i uskočki sudac. Ima uvida i to može biti kvaliteta jer može iz druge pozicije vidjeti gdje su optužnice tanke, zašto one dolaze u fazu rasprave, zašto se neki sporovi izgube, zašto optužnice padnu u raspravnoj fazi…”, govori.

Turudić odgovorio Milanoviću: Što reći o čovjeku koji se hvalio da je kršio zakon? Milanović o izboru Turudića: “To je patološki nelojalan tip, zavaljat će Plenkovića”

Što se tiče otegotnih okolnosti koje se Turudiću stavljaju na teret, Živković kaže kako “postoji razlika između osoba koje su licemjeri ionih koji jasno kažu što imaju reći”. “Mogao je negirati neka poznanstva i svi bi rekli ‘vidiš kakav je čovjek, odriče se’. On je jasno rekao. Nemojte zaboraviti, ja njega nemam što braniti, nisam dio njegovog prijatelja ni društva, dugo je vremena bio uskočki sudac i prolazio provjere. Ako kroz te provjere nije utvrđeno ništa suspektno… Kaže se da je HDZ-ov čovjek. On je javno rekao da mu je HDZ pomogao prije 30 godina da postane sudac najniže razine. Što on to zdušno radi, kako je čovjek HDZ-a ako nije prošao u kandidaturi za Vrhovni sud ili Visoki kazneni sud u vrijeme kad je HDZ na vlasti? Ne vidim tu neku logiku osim, naravno, ne govorim kao političar, oporba bi slično vikala na nekog drugog, možda na Kalabrića, Wagnera…”, kaže Živković koji smatra da žestina možda ne bi bila ista.

“On stručne kvalitete ima. Javna percepcija je stvorena i to je teško negirati. S te strane pomoći nema. Ali njegov rad, njemu je stavljen jedan teret sumnje i ako postane GDO, sasvim sigurno će jako paziti na to da se ponaša profesionalno. Ne vidim razloga da se čovjek koji je pri kraju karijere riskirao cijelu svoju karijeru da otvoreno ili prilično otvoreno forsira HDZ ili neke osobe koje bi bile osumnjičene, a bliske su HDZ-u”, kaže bivši glavni državni odvjetnik. Dodaje i kako je velik teret te javne percepcije s kojom Turudić dolazi, ali da javni pritiska može biti i dobar, kao upozorenje da pojačano pazi kako i što radi kao glavni državni odvjetnik.

“Glavni državni odvjetnik ne rješava spise”, podsjeća Živković objašnjavajući da ta osoba izdaje naputke. “On može izdati konkretan naputak u nekom predmetu, ali zamjenici se mogu tome suprotstaviti. Nitko si ne bi dozvolio to da njegovi podređeni, stručne osobe kažu da nešto nije zakonito, da je kazneno djelo. On bi se izvrgnuo situaciji da bude potencijalno u kriminalnoj zoni. Ja bih ovdje izostavio retoriku politike”, kaže Živković.

Ponavlja da je Turudić kvalificiran za posao i da smatra da se kontroverze koje ga prate napuhuju zbog predizbornog vremena.

“Nemojmo unaprijed prosuđivati. Nemam nikakvog razloga braniti ga, nisam u njegovom krugu, nemam veze s postupcima oko njega, ali pustite čovjeka, ako bude izabran, neka počne raditi pa ćemo vidjeti što će se događati.”

Živković kaže kako je prognozirao da će se javiti četiri ili pet kandidata na natječaj za glavnog državnog odvjetnika. “To je optimalan broj. Što bismo imali da ih se javilo 30?”, pita se.

Curenje informacija

Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona, Živković kaže kako su stvari uvijek dolazile do medija i da je nemoguće, teoretski nemoguće, otkriti odakle cure informacije. Podsjeća kako je prije 20-ak godina počela ova praksa, prije nekih velikih akcija. “Nikad se nije otkrilo otkud je poteklo. Svi su imali neki razlog da se ni ne otkrije”, zaključuje.

“Stvar je eskalirala s famoznim AP i tu je krenuo taj politički dio priče koji je zapravo malen u odnosu na sve što je dosad isplivavalo na različite načine”, govori Živković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.