Bogišić: Srpsko društvo mora shvatiti da je nasilje neprihvatljivo kao takvo

Gost N1 Newsnighta bio je Vlaho Bogišić, leksikograf i krležolog koji je govorio o društvenoj klimi u Srbiji. Bogišić je u Srbiji i doktorirao na temama književnosti i identiteta.

Komentirao je informaciju da se čak 280 murala posvećenih Ratku Mladiću nalazi u Beogradu.

“Protekli tjedan proveo sam u Srbiji i kad se krećete tom nemirnom zemljom,zapravo lijepom i na svoj način sretnom, ne možete ne primjetiti tu vrstu pomaka, kao što su murali kojima se ta zemlja, njeno društvo, njeni građani osvrću na sami sebe. Ne treba posebno intepretirati što to govori o tome”, kaže Bogišić.

“Takve su pojave u Srbiji došle u mainstream”

Rekao je, ograđujući se da nije politički analitičar, da kad se u političkom smislu razgovara o Srbiji, obično se govori o njenim predsjednicima, vladama, načinima na koje se političke elite odnose prema zbilji.

“Međutim, nemoguće je takvo što, kao što su murali posvećeni Ratku Mladiću, voljom politike, čak i da ta politika, kao svjesna volja želi upravo to. Mora postojati određena društvena klima, određeno raspoloženje, da bi takvo što moglo nešto doći u mainstream. A definitnivno su takve pojave u Srbiji došle u mainstream”, kaže Bogišić.

Rekao je da ne izbjegava govoriti o tome, ali da je njegova dvojba bila da li uopće, nakon ovoga što se dogodilo, treba govoriti, da li u takvom trenutku treba govoriti ili je trebalo govoriti ranije.

“Vučić je bio je bio ministar informiranja u jednoj kriminalnoj vladi”

Govorio je o ukidanju realitya te dometnuo da murali Ratku Mladiću, kao dizajn došao s ekrana, već iz društvenog rapoloženja i politike.

Smatra da je glavni krimen politike Aleksandra Vučića taj odakle Vučić dolazi.

“Njegove vlade su vlade Europske pučke stranke, ali vlada u kojoj je on sudjelovao krajem 1990-ih nije bila vlada EPP-a, on je bio ministar informiranja, u jednoj, ipak to tako smijemo reći, u jednoj kriminalnoj vladi. To ne znači da on nije smio i mogao kroz retoriku radikalsku, a onda i odmak koji je napravio doći do ovoga što sada zovemo muralom. To nije baš samo karakteristično za Srbiju, ali pokazuje o čemu se radi. Predsjednika Vučić i politiku SNS-a, europska politika je naučila da više srpske državne službe ne smiju raditi ovakve murale i da ih ne smiju više štiti. Pa je to prepušteno skupinama koje to potiho, bez izravnog sudjelovanja tih službi, rade za njih”, rekao je Bogišić.

Na pitanje čija je onda odgovornost, rekao je da uvijek odgovornost na politici.

Komentirao je i nedostatak konkurentnosti na nacionalnim televizijskim mrežama u Srbiji i nedostatak otvorenog medijskog programa koji bi mogli gurnuti realiti programe u drugi plan.

Na pitanje tko je odgovoran za situaciju u Srbiji rekao je da Vučić radi ozbiljne gluposti, ali da ne bi svalio cijelu odgovornost na njega. Spomenuo je optužbe koje je Vučić iznio na račun mladića koji je tobože nosio nacističke oznake tijekom pokolja u Mladenovcu te dodao da takve oznake sad promoviraju egzekutori iz Kremlja.

“Oni koji traže da se uklone Vučića, tvrde da je Vučić promotor zapadnih vrijednosti koje su tobože dovele do tragedije u Srbiji. S kime bi se dio političke oporbe, a utjecajna su oporba iz parlamenta, s kime bi se oni povezali? Pa upravo s njima iz Kremlja. Dovodimo se u šizofrenu situaciju kad pokušavamo razumjeti je li samo politika kriva za ovo što se sada događa. Nikad nije samo politika kriva. Srpsko društvo mora shvatiti da je nasilje neprihvatljivo kao takvo. Nasilje ne dolazi sa ekrana, ono dolazi iz društvene zbilje. Iz napetosti”, rekao je Bogišić.

