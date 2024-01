Borzan: Tko kupuje novu perilicu zbog dizajna, nisu to cipele

Podijeli :

Europski parlament donio je danas zakon koji je predložila hrvatska zastupnica iz SDP-a i potpredsjednica skupine Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Zakon je dobio široku potporu sa svih strana, a najvažnije novosti su zabrana ugradbenih kvarova i lažnih eko oznaka te duže i jasnije oznake o jamstvima. Proizvođači su dobili rok od dvije godine da se prilagode novim pravilima.

Biljana Borzan kaže kako će to u praksi značiti da će postojati jasne, prepoznatljive i utemeljene oznake za to da je neki proizvod ekološki proizveden ili da je njegova proizvodnja bila održiva za okoliš.

“Sada na tržištu imamo nered, više od 30 oznaka da je nešto eco friendly, a nitko zapravo ne dokazuje njihovu točnost. Tu se lovi u mutnom i zavarava kupce”.

Borzan: Neće nam više prodavati zrak u vrećicama čipsa, pahuljica… Borzan: Vlade često postupaju kako žele multinacionalne kompanije i onda su građani žrtve

I prijevoznici, primjerice aviokompanije morat će se prilagoditi. Neće vise smjeti prodavati “ugljično neutralne” letove jer to ne postoji.

Novosti oko zaštite potrošača vezano za trajanje uređaja, odnose se prvenstveno na zabranu ugradbenih kvarova te dulja i jasnija jamstva. Time će se spriječiti da se stalno kupuju novi proizvodi sto je opterećenje i za novčanike i za okolis.

“Zanimljivo je kako industrija u svojim objašnjenima tvrdi da stalno izbacuju nove linije, a dijelova za stare nema, zato što potrošači zapravo stalno žele novi dizajn. To je suludo i netočno. Mogu zamisliti da netko želi nove cipele zbog novog dizajna, ali tko često kupuje nove perilice za suđe ili mašine za pranje rublja jer je izašla nova linija? To je vrlo rijetka ekstravagancija”, zaključila je zastupnica Borzan i pozvala proizvođače da se što prije prilagode novim pravilima i ne čekaju zakonske rokove jer ce potrošači to cijeniti.

Više detalja o novom zakonu pogledajte u razgovoru naše Mile Moralić s Biljanom Borzan u Strasbourgu.

