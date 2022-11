Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je na blagdan Svih svetih svečano euharistijsko slavlje na Mirogoju poručivši da je svetost najljepše lice Crkve te da svetima pripada budućnost ljudskoga roda.

“Put do svetosti znači prepustiti se Božjoj ljubavi jer ovisiti o Bogu oslobađa čovjeka svakoga oblika ovisnosti i ropstva te ga dovodi do toga da prepozna vlastiti dostojanstvo”, istaknuo je Bozanić predvodeći misu na improviziranom oltaru, pokraj potresom oštećene crkve Krista Kralja.

Blagdan Svih svetih Bozanić je nazvao danom razmatranja otajstva zajedništva svetaca na nebu i na zemlji.

“Mi nismo sami, nego smo okruženi velikim oblakom svjedoka koji nas potiču da se ne zaustavimo na svome putu i da nastavimo svoj hod prema cilju – Bogu”, rekao je zagrebački nadbiskup.

Za vjernike je rekao da su “putnici na ovoj Zemlji kojima sveci poručuju da je sreću, radost i mir moguće postići i u ovom životu, da je moguće postići svetost uz uvjet da se ne pogriješi put”.

“Put Božjega milosrđa, put obraćenja i pomirenja s Bogom čisti nas od grijeha i usmjerava prema pravom cilju”, istaknuo je Bozanić.

Dobar životni odnos s Bogom, poručio je, temelj je na kojem se gradi svaki solidan odnos sa samim sobom, s drugima, s društvom i sa svemirom.

“Ideali koje nam evanđelje predstavlja nisu samo stupanj moralne ili vjerske savršenosti, oni su zapravo smjerokazi da se ostane na ispravnom putu”, rekao je nadbiskup te istaknuo poziv na siromaštvo duhom i čistoću srcem, na glad i žeđ za pravednošću, kao i na druga blaženstva.

U suprotnom, postoji opasnost da se luta stranputicama, upozorava kardinal.

“Ostati na pravom putu znači živjeti ovozemaljski život u zajedništvu s Bogom, slijedeći Isusov primjer. To se očituje dobrotom srca, poniznošću, blagošću, milosrđem, osjetljivošću za pravednost, ljubavlju prema istini i zauzimanjem za mir. Možemo reći da je to iskaznica koja nas kvalificira kao Božje prijatelje. To je putovnica koja nam omogućuje ulazak u vječni život”, naglasio je Bozanić koji je nakon mise kod središnjeg mirogojskog križa udijelio čin odrješenja za sve pokojne na tom groblju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.