Božinović o pucnjavi na granici: Od policije u BiH nije bilo pomoći

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je incident na granici s Bosnom i Hercegovinom, gdje se iz skupine migranata zapucalo prema pripadnicima hrvatske policije.

Prema za sada dostupnim informacijama nedaleko Slunja nalazili su se pripadnici specijalne policije, prema kojima su migranti ili krijumčari koji su iz vodili preko granice ispalili nekoliko hitaca. Zašto je došlo do pucnjave nije još jasno, no prema za sada dostupnim informacijama nitko nije ranjen.

“Policijski službenici koji rade na zaštiti granice, čuli su pucnjeve u smjeru BiH. U ovom trenutku se čisto iz razloga da budemo sigurno jesu li bili ugroženi provodi kriminalističko istraživanje. Što je najvažnije, nitko nije ozlijeđen ni ranjen. Kad govorimo o zaštiti granice, mogu reći da je pritisak pojačan posljednjih nekoliko tjedana. I to od strane ilegalnih migranata, ljudi koji na nezakonit način žele ući u Hrvatsku”, rekao je Božinović pa nastavio:

“Od migrantske krize 2015. i 2016., a pogotovo u mandatu ove Vlade, policija je aktivna u sprečavanju nezakonitih prelazaka granice. Prije desetak danas u Karlovcu sam kazao da je noć prije te konferencije policija spriječila oko 600 migranata da uđu u Hrvatsku. To je nešto što se događa na dnevnoj bazi. Nema dana da hrvatska policija nije angažirana u zaštiti granice. U ovom konkretnom slučaju, spriječeno je pri prelasku granice oko 30 migranata. Primjećujemo nervozu u tim situacijama i moguće da je netko od migranata zapucao prema policiji.”

Pri pokušajima ilegalnih prelazaka granice migrantima pomažu krijumčari, kojih je sve više i bez obzira što ih policija uhiti, dolaze novi.

“Ove godine smo ih uhitili već više od 875. Da li je to možda sukob između migrantske populacije i krijumčara, s obzirom da očito ne uspijevaju ono za što su plaćeni, ili im je novac obećan. Nastavit ćemo s istragom. Ono što je bitno jest da se policija nalazi gdje treba i obavlja posao zaštite granice.”

Policija Bosne i Hercegovine nije bila od pomoći jer ustvrdili su da ništa ne znaju, niti su išta čuli i vidjeli.

“Nije isti angažman od strane hrvatske i BiH policije, no to vam je i poznato. Da je njihova aktivnost izraženija, bilo bi lakše. Bilo bi manje posla za obje države da nije tako”, izjavio je ministar pa dodao:

“No, mi smo tu (hrvatska policija, op.a.) kako bismo štitili granicu i građane uz nju. Čini se sve kako bismo spriječili ilegalni ulazak u Hrvatsku i kako bismo ilegalne migrante obeshrabrili da to pokušaju. Time ne štitimo samo svoje, već i granice Europske unije. Kad govorimo o uvježbanosti, spremnosti i opremljenosti, sigurno smo jedna od najboljih graničnih policija u Europi.”

Slovenci se ne bi složili jer bilježe na tjednoj bazi više od 1300 pokušaja prelazaka granice kod Brežica i ukazali su na taj problem.

“Pritisak migrantske populacije je posljednjih nekoliko tjedana na dnevnoj bazi 160 posto veći nego u isto vrijeme prošle godine. Što se suradnje sa Slovenijom tiče, neke druge izjave sugeriraju da su zadovoljni radom s hrvatskom policijom. Zvao me slovenski ministar i jasno mu je s čime se suočavamo. Uostalom, do prije tjedan dana, otpočetka godine, zabilježili smo više od 22.000 pokušaja prelaska slovenske granice. Dakle, radimo na vanjskoj granici EU, ali i na unutarnjim granicama. Budite uvjereni, to je poznato svima, pa i našim susjedima Slovencima”, rekao je Božinović pa komentirao i slučaj iz Osijeka, gdje je 21-godišnjakinja usmrćena policijskim pištoljem:

“Nemam nikakvih dodatnih spoznaja i ne mogu o tome spekulirati.”

