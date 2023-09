Zeleni u Njemačkoj pokleknuli pred migrantima: Krajnja desnica sve popularnija

Podijeli :

AFP

Zeleni su u Njemačkoj pozvali na kontrolu i zaustavljanje ilegalnih tražitelja azila, što je samo potvrda politike krajnje desnice, čija popularnost u zemlji nezaustavljivo raste.

Naime, supredsjednica Zelenih Ricarda Lang, čija je stranka obično poznata po zagovaranju umjerenog kursa o migraciji, kritizirala je ključne dužnosnike njezina dva koalicijska partnera zato što “ne čine dovoljno kako bi osigurali vraćanje tražitelja azila koji nemaju valjani razlog za to, u njihove matične zemlje”. Pritom se, što najviše govori o zaokretu Zelenih, misli na migrante koji traže azil u strahu od rata u njihovoj zemlji. Vraćati ih znači ugroziti im život.

FOTO | AfD na predizborne plakate postavio zabranjeni nacistički slogan

“Vlada mora djelovati kako bi izbjegla dolazak sve više i više ljudi”, rekla je Lang i obrušila se na ministricu unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je iz Socijaldemokratske stranke (SPD) kancelara Olafa Scholza, i njemačkog posebnog izaslanika za imigraciju Joachima Stampa iz liberalne Slobodne demokratske stranke (FDP), rekavši da moraju “konačno napredovati u sporazumima o repatrijaciji” sa zemljama koje nisu članice EU-a kako bi se olakšale deportacije.

Preslika je to kompletne atmosfere u Njemačkoj, gdje i javno mnijenje čini bitniji zaokret. Anketa objavljena 19. rujna pokazala je da antiimigracijska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) postaje najjača politička snaga u Mecklenburg-Vorpommernu, već četvrtoj istočno njemačkoj pokrajini, nakon Brandenburga, Tiringije i Saske, u kojoj krajnja desnica vodi u anketama. Time se samo povećava mogućnost da bi AfD po prvi put mogao osvojiti vlast na državnoj razini.

“Takva stranka jača kada se problemi ne rješavaju”, rekao je Friedrich Merz, čelnik njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU), glavne oporbene stranke, govoreći o raspravi o imigraciji.

Dodao je da su gradovi i općine u Njemačkoj “beznadno preplavljeni” sve većim brojem tražitelja azila.

Ove radnje naglašavaju u kojoj mjeri njemačka vladajuća koalicija SPD-a, FDP-a i Zelenih počinje paničariti jer broj migracija konstantno raste – samo u kolovozu je registrirano oko 15.100 ilegalnih prelazaka granice, što predstavlja povećanje od 40 posto u usporedbi sa srpnjem – i sve veći broj Nijemaca okreće se AfD-u. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier upozorio je da se Njemačka “nalazi na prijelomnoj točki”, budući da je 162.000 ljudi zatražilo azil u toj zemlji kroz prvu polovicu godine. To je više od trećine svih zahtjeva unutar Europske unije.

Politico: Slabost, strah i AfD u Njemačkoj

I sve to za AfD mnogo znači, u pozitivnom smislu. Jer, iz te stranke bezbrižno mogu biti još radikalniji, a da time ništa ne gube. Dapače, AfD je porastao i u nacionalnim anketama, s 14 posto na početku godine do 22 posto u rujnu, prema prosjeku nacionalnih anketa koje je sastavio Politico. Time je druga najpopularnija stranka u zemlji nakon konzervativnog saveza CDU-a s Kršćansko-socijalnom unijom, koja ima potporu od 27 posto. Scholzov SPD zaostaje sa 17 posto.

Stoga, stigao je trenutak kad u Njemačkoj treba razmisliti u kojem smjeru ići. Zeleni su pali na “praksi”, iako su u “teoriji” konstantno naglašavali humane vrijednosti, ljudska prava i sve što ide uz to. No, kad se počeo narušavati komfor svakodnevice, bez problema se napravio zaokret. Ako ništa, iz njemačkog primjera može učiti ostatak Europe i reagirati na vrijeme. Nije dovoljno o nečemu pričati i raspravljati “iz daljine”, potrebno je to konkretno i pokazati, kad se ukaže prilika. A ona je za Njemačku očito kreirala kontraefekt koji već sad zabrinjava…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Može li rast popularnosti AfD-a poljuljati njemačko gospodarstvo? Znate li kako pivo utječe na zdravlje crijeva?