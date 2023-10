Petrov odgovara Jandrokoviću: HDZ se uhvatio u mišolovku!

Podijeli :

Predsjednik Mosta Božo Petrov u Novom danu komentirao je prozivke premijera Andreja Plenkovića, ali i cijeli niz drugih političkih aktualnosti oko kojih se njegova stranka, ali i većina oporbenih saborskih zastupnika zanima proteklih tjedana i mjeseci.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je da se Most uhvatio u mišolovku reakcijom oko Zakona o izbornim jedinicama, a u sličnom su smjeru išli ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te Plenković porukama iz Granade.

Zakon o izbornim jedinicama potpisan izvan roka. Jandroković: U mišolovku se prvi uhvatio Most

“Kako je jadno i šlampavo krenulo, tako je neslavno i završilo sve vezano uz Zakon o izbornim jedinicama koji pokušavaju donijeti. Bilo bi dobro da se oni čuju. Ne trebaju biti ljubomorni, samo moraju porazgovarati i uštedjeli bi nam vrijeme i energiju. Jesmo li se ulovili u mišolovku? Tragikomično mi je da stranka koja vodi državu, u subotu zna da je napravljen problem i ništa ne rade. Šute i čekaju da sve prođe, da nitko ne primijeti pa da im se ne otkrije pogreška. To je neodgovorno. Ali, kad smo mi to otkrili, oni kažu da smo se uhvatili u mišolovku. Zašto? Jer radimo. Kakva bi oporba trebala biti? Ona koja ništa ne radi. Zar nije naš posao sve to pratiti? Ako oni ne prate Narodne novine, zašto nas to sprečava, to je dio posla”, pita se Petrov i dodaje:

“Sve ovo je dokaz koliko neodgovorno rade svoj posao. Oni su se uhvatili u mišolovke. Idu drugima raditi zamke pa sami u njih upadnu.”

Tehnički se glasovanje moglo dogovoriti ranije. Predsjednik je s Pantovčaka javio da se sve učinilo u zakonskom roku.

“Oni koji danas vladaju, imali su 200.000 glasova manje od oporbe. Zato je ovaj zakon bitan. Sve institucije koje se bave njime, upozorili su da se mora donositi transparentno, kako bi se znalo tko ga je pisao, što ne znamo. Rekli su da mora biti depolitiziran i da se u njega svi moraju uključiti. Nikoga nisu zvali, to je radio samo HDZ. Da ne nabrajam sve druge probleme, Ustavni sud im je prije sedam ili osam mjeseci rekao da im zakon ne vrijedi. I oni ga od onda pokušavaju izvesti na način koji bi im odgovarao. Na kraju optuže predsjednika i oporbu jer rade svoj posao, umjesto da svoj optuže svoj šlamperaj”, navodi Petrov i kaže da ga je frapiralo što od subote (30. rujna) sve znaju i ništa ne rade, iako je to protuustavno.

Što se pak ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana tiče, Most je pozvao na raspravu o njegovom opozivu.

Grmoja: Prvi put sam vidio nesigurnog Plenkovića kojem drhti glas

“Po zakonu nemate što prigovoriti, iako je i to upitno, ako bi inspekcija ušla u to, možda bi našli nešto zanimljivo. Ali, kako je moguće da uvijek HDZ-ovcima padne sjekira u med? Kolju se i tamane se svinje po Slavoniji i jedina tvrtka koja na tome može zaraditi jest tvrtka HDZ-ovca koji je, ni manje ni više, ministar u Vladi. I baš su istaknuti članovi Partije bili i direktori u firmama i baš su oni kasnije promijenili kapute pa postali direktori i u vrijeme pretvorbe i privatizacije. I postali monopolisti kao firma Grlića Radmana. Koje cijene oni odrede, one se moraju platiti. Njegova tvrtka je izbrisala kompletnu konkurenciju i svi su osuđeni poslovati s njom. On od toga zaradi milijune i ne prijavi ih pa kaže da je izvrgnut linču. Predložili smo da posao njegove tvrtke radi država pa ne bi bio u sukobu interesa. Također, ako je njemu dva milijuna eura “sića”, ne treba mu, predložili smo mu da uplati taj novac u fond za pomoć ljudima čije su svinje potamanili”, istaknuo je Petrov pa na kraju komentirao aferu “plin za cent”, koju je prokazao upravo Most:

“Vjerujem da u DORH-u postoje savjesni ljudi koji obavljaju svoj posao, ali njihova nadređena nije takva. Lagala je u Saboru i tu je kraj priče. Sramotno je da naš zastupnik (Troskot, op.a.) izlazi s dokazima o tri korupcijske afere i nitko ne reagira. Predsjedniku Vlade je u interesu da se ništa ne radi, ali tragično je da to ne rade DORH, SOA ili USKOK. Netko je trebao upozoriti da onaj kojeg je premijer imenovao radi bespravno vilu. Netko ga je trebao upozoriti da se tajkunima prodaje plin za jedan cent, od novca koji se uzima građanima. A da ne pričam o kupovini nekretnina ispod cijene baš onih koji su upleteni u aferu “plin za cent”.”

