Grmoja: Prvi put sam vidio nesigurnog Plenkovića kojem drhti glas

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u Newsroomu je među ostalim komentirao novonastalu situaciju sa Zakonom o izbornim jedinicima kao i sinoćnju raspravu o opozivu ministra Gordana Grlića Radmana.

Podsjetimo, Zakon o izbornim jedinicama je u srijedu, 4. listopada objavljen u Narodnim novinama, iako u njemu stoji da na snagu stupa 1. listopada, dakle retroaktivno, što znači da je potpisan izvan roka koji je ostavio Ustavni sud. Iz Ureda predsjednika su potvrdili da je Zakon potpisan u Ustavnom roku.

“Oni su se ulovili u mišolovku i najvažniji zakon sad moraju slati u ponovnu proceduru”, rekao je Nikola Grmoja pa dodao:

“Vjerojatno su iz komocije glasanje stavili 28. i predsjednik je u roku potpisao, ali naša zastupnica je to uočila i sad je Jandrokoviću problem što zastupnici čitaju Narodne novine. Da ona nije istupila, ne znam bi li bilo primijećeno. Da su oni to promišljeno napravili, odmah bi istupili i rekli da Zakon nije na vrijeme stupio na snagu. Žele se izvući iz neugodne situacije. Vjerojatno ćemo idući tjedan u Saboru opet imati raspravo o izbornim jedinicama. Razumijem očaj predsjednika Sabora i da ih uvijek u očaj bace zastupnici Mosta.”

Istaknuo je da će se ići na izmjene i dopune zakona, dio koji se tiče datuma, ali i da ne sumnja da će se rasprava proširiti na kompletan sadržaj zakona.

“Oni su sigurno procjenjivali šutjeti ili ne i sad kad je Selak Raspudić to otkrila, sad moraju ići s izmjenama i dopunama i doveli su se u neugodnu situaciju”, napomenuo je.

Na pitanje je li u dosluhu sa Zoranom Milanovićem, Grmoja je odgovorio:

“Tko poznaje kako Marija Selak Raspudić radi svoj posao, zna da je jedna od rijetkih koja svaki zakon pročita i ona mi je to rekla jutros, da je to uočila, da će pitati ministra, ali ni sama nije bila svjesna da će ministar najaviti izmjene i dopune, nego da će se vaditi da nisu odgovorni. Nikakvih kontakata s Milanovićem nismo imali, ne znam ni je li on bio svjestan da će do ovoga doći.”

Komentirajući jučerašnju cjelovečernju raspravu u Saboru o opozivu ministra Gordana Grlića Radmana Grmoja je ponovno kritizirao retoriku Andreja Plenkovića:

“Premijer se po Poslovniku ne može kazniti, to je njegov uobičajeni diskurs. Jučer sam prvi put vidio nesigurnog Plenkovića, Plenkovića kojem drhti glas, koji nije siguran više ni u svoj rad ni u svoju poziciju.”

“Ovo je afera gdje se radi o ogromnom iznosu koji hrvatski građani ne mogu pojmiti. To je 150 godina prosječne plaće, rekao je Bajs. Način na koji je taj iznos stečen, na muci Slavonaca kojima su se eutanazirale svinje… Najbolje bi bilo da firma koja ima javnu ovlast bude u državnom vlasništvu i to radi.”

