Braniteljski status kao olakotna okolnost za silovanje? Turudić: Upravo suprotno

Sudac Visokog kaznenog suda, Ivan Turudić, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao, među ostalim, činjenicu da je sud prilikom izricanja kazne za silovanje, za olakotnu okolnost uzeo činjenicu što je počinitelj bio branitelj u Domovinskom ratu.

Turudić je rekao da sud, po zakonu, prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne ocjenjuje i prijašnji život okrivljenika. “Vijeće u kojemu ja nisam bio donijelo je odluku kakvu je donijelo. Ustavna je odredba, zapravo civilizacijska vrednota da sudac ne može odgovarati za mišljenje koje je dao u presudi, u protivnom ne može donositi presude. Osobno, nikada ne bih sudjelovanje u Domovinskom ratu uzeo kao olakotnu okolnost nekome tko je optužen za silovanje. Upravo suprotno, sudjelovanje u Domovinskom ratu nameće druge standarde i čišći, jasniji odnos prema dobru i zlu”, rekao je Turudić.

Istaknuo je da postoje kaznena djela gdje braniteljski status može biti olaktna okolnost. “Valja uzeti u obzir činjenicu da su branitelji osobe koje su propatile, koje su imale težak život i da su to osobe koje, kolokvijalno rečeno, ‘imaju kraći fitilj’. Kod nekih kaznenih djela to se može uzeti u obzir”, rekao je Turudić, ponovivši da on u slučaju silovanja braniteljski status nikada ne bi uzeo kao olakotnu okolnost.

Što su sve olakotne okolnosti?

I ranija neosuđivanost, bolest, činjenica da je okrivljenik hranitelj velike obitelji, starost, mladost mogu biti olakotne okolnosti, a sve ovisi o pojedinom slučaju, objasnio je sudac. “Treba cijeniti i endogene i egzogene faktore koji utječu na odlučivanje o vrsti i visini kazne. Nedvojbeno je da neka kaznena djela zaslužuju zatvorsku kaznu”, rekao je Turudić.

Što se tiče kazne za silovanje, Turudić je rekao da je nomotehnički kazna od 3 do 10 godina jako neobična. “Ako je donja granica za neko djelo tri godine, onda je u nomotehnici gornja kazna 15 godina. Zašto je zakonodavac donio takvu odluku nije pitanje za suca, nego za zakonodavca”, rekao je Turudić i naveo primjer Francuske, gdje je silovanje, ako je nastupila smrt i ako je bilo osobito teško, moguće izreći do 30 godina zatvora. “20 godina je bazična kazna i nije rijetkost da se takve kazne izriču”, rekao je.

Turudić se ne slaže s tezom da su kazne za silovanje niske. “Ne držim da je to primarno i najvažnije pitanje, važnija je izvjesnost kažnjavanja. Važnije je da je izvjesno da će počinitelj biti kažnjen, nego kolika će kazna biti. Tu je puno veći problem tamna brojka kriminaliteta. Sigurno ogrobam broj, usudit ću se reći više od pola kaznenih djela obiteljskog nasilja ne zna se i nisu sankcionirana”, rekao je Turudić.

Elektronske narukvice kao idealno sredstvo

Ponudio je i rješenje. “Zašto se ne nabave narukvice? Zašto se ne organiziraju narukvice? Dati mjeru opreza i zabranu približavanja na 50 metara? Bože sačuvaj, nikad to ne bih dao, pa kamen se može baciti s 50 metara. Ako se, recimo, odredi kazna od 500 metara i osoba priđe na 499 metara, zašto ne bi bila spremna interventna mjera da se uhićuje počinitelja? To je izvedivo i nije naročito skupo, a to bi bilo značajno odvraćanje i generalna prevencija da se nitko to ne usudi raditi. Sada zakonodavac najavljuje da će biti određen obvezni pritvor počiniteljima obiteljskog nasilja. Ne može, mora postojati alternativa. Dakle, ovo što najavljuje zakonodavac, ja ne znam kako će to napraviti. To bi bilo suprotno europskoj pravnoj stečevini”, rekao je Turudić.

Dodaje da mora postojati mjera opreza te da ona mora biti učinkovita. “Ne može se na papiru napisati da se brani pristup i ništa ne učiniti. Elektronske narukvice idealno su sredstvo za to, samo treba htjeti”, rekao je Turudić.

