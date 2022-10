Burna rasprava u Vukovaru: Vijeće odlučilo protiv uvođenja ćirilice

Podijeli:







Izvor: Dubravka Petric/PIXSELL

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je u ponedjeljak u raspravi na sjednici Gradskog vijeća da se građani srpske nacionalnosti u Vukovaru koriste svim zajamčenim pravima te da se nisu stekli uvjeti za proširivanje prava, što je na kraju većinom glasova i prihvaćeno.

Gradsko vijeće Vukovara, svakog listopada, prema odluci i naputcima Ustavnog suda, raspravlja o tome treba li u Vukovaru, u skladu s Ustavom RH i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u javnu uporabu uvesti ćirilicu.

Još se nisu stekli uvjeti za proširivanja prava pripadnika srpske nacionalne manjine u Vukovaru, odlučeno je većinom glasova vijećnika Gradskog vijeća, koje je raspravljalo o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je u raspravi kako se građani srpske nacionalnosti u Vukovaru koriste svim zajamčenim pravima, a za nova se nisu stekli uvjeti.

Pozvao se na posljednji popis stanovništva iz 2021. godine, koji je objavljen nedavno i po kojemu u Vukovaru živi 29,73 posto Srba. Time, kako je rekao, ta nacionalna manjina ne ispunjava prava na ravnopravnu uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada. Penava je također ocijenio kako su se konačno stekli uvjeti za normalan život u Vukovaru nakon što je, rekao je, popis stanovništva iz 2011. godine unio kaos i nemir u tom gradu.

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Nikola Mažar ustvrdio je kako “ta nesretan priča” u Vukovaru traje od rujna 2013., kada je Zoran Milanović, tada predsjednik Vlade, “pod okriljem noći” u gradu stavio dvojezične ploče s nazivima državnih institucija.

“Cijeli početak toga procesa je unio nemir među građanke i građane Vukovara koji smo mi vukovarski vijećnici HDZ-a pokušali smiriti tako da smo uputili Ustavnom sudu upit i koji je tada sukladno članku 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina dao pravorijek da se članci toga zakona i svih drugih posebnih zakona moraju primjenjivati na način poštovanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda uz razvijanje dijaloga, snošljivosti, tolerancije”, rekao je Mažar.

Predsjednik GV-a Željko Sabo (NL), koji je u to doba bio gradonačelnik, rekao je danas da on kao gradonačelnik nije bio upoznat da netko, dok je on sjedio u svojem uredu u gradskoj upravi, u prizemlju postavlja dvojezičnu ploču.

Drakulić (SDSS): Ništa se ne mijenja, prava nisu ni konzumirana

Dejan Drakulić (SDSS) ustvrdio je da činjenica što u Vukovaru više nema trećine Srba ne znači i ukidanje njihovih prava jer su ona zajamčena međunarodnim pravom i sporazumima.

“Već 12 godina traje ova situacija da se nisu stekli uvjeti za proširivanje prava pripadnika srpske nacionalne manjine”, rekao je, dodajući kako se Srbima u Vukovaru ništa neće promijeniti jer prava nisu ni konzumirali.

Na tvrdnju gradonačelnika Penave kako on vodi računa o svim građanima Vukovara i nikada ne gleda tko je koje nacionalnosti, Drakulić je uzvratio pitanjem zašto onda na službenoj web stranici Grada nema niti jednog podatka o građanima srpske nacionalnosti koji su kroz povijest izgrađivali grad.

Vijećnik Srđan Milaković (Demokratski savez Srba) raspravu na Gradskom vijeću ocijenio je “farsom i lakrdijom” te je zahvalio Bogu da je sada konačno i završila.

“Očekivati da će Gradsko vijeće donijeti neku odluku u korist građana srpske nacionalnosti je iživljavanje nad Srbima i vrijeđa nas. Ova točka je cijeli niz godina služila isključivo za obračun sa srpskom zajednicom”, ustvrdio je i rekao da su u tome sudjelovali svi, od Ustavnog suda dalje.

Predsjednik Kluba vijećnika Hrvatskih suverenista Vedran Vuleta optužio je političke predstavnike vukovarskih Srba da svoju istinsku volju i želju za gradnjom zajedničkog života s većinskim narodom u Vukovaru najbolje pokazuju protivljenjem da vukovarski učenici zajedno pohađaju škole, a da svoju kulturu, jezik i običaje njeguju kroz dopunsku nastavu.

“Nikada ćirilice nije trebalo biti u Vukovaru. Da je popis stanovništva iz 2011. bio kakav je trebao biti, a nije, mi danas u Vukovaru o ovome ne bismo uopće raspravljali”, rekao je.

Većinom glasova vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke da se krene u promjene Statuta Grada kojima bi se, budu li prihvaćene, ukinula dvojezičnost. “Namjera nam je vratiti sve na prijašnje stanje”, rekao je Penava.

Kako je dodao, za same građane neće se ništa promijeniti jer se ni dosad nitko od građana srpske nacionalnosti nije koristio, primjerice, pravom da Gradu podnese neki zahtjev na ćiriličnom pismu.

“Ono što će se ukinuti je jedino da vijećnici srpske nacionalnosti više neće dobivati materijale na ćiriličnom pismu, i to je to”, rekao je Penava.

Za ove odluke je glasovalo 13 od 17 danas nazočnih vijećnika. GV Vukovara ima 19 vijećnika.

