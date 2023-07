Butković nahvalio Bauka: Ima nerv za politiku, prati ga glas da mu je sve skupo

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Ministar mora Oleg Butković odbacio je u utorak sve oporbene zamjerke na konačan tekst novog Zakona o pomorskom dobru te izrazio uvjerenje da će taj zakon pridonijeti modernom, razboritom i odgovornom upravljanu pomorskim dobrom, najvažnijim prirodnim resursom države.

Novim zakonom daju se bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, više je puta ponovio ministar u dinamičnoj raspravi u kojoj se “potegnulo” i pitanje mogućih koalicija.

Koliko samo razumjela, Možemo je nudio koaliciju HDZ-u, no on mu je dao košaricu, pa sam mislila da HDZ nudi koaliciju SDP-u, s obzirom na ministrove pohvale Arsenu Bauku, kazala je Marija Selak Raspudić (Most).

Nema koalicije s Možemo, rekao je, primijetivši da je na političkoj sceni burno, da se koalicije nude i odbijaju. “To je dobro i u skladu s vremenom, jer će slijedeće godine biti izbori“, najavio je.

Kada je pak o njegovim pohvalama na Baukov račun, rekao je da tog SDP-ovog zastupnika cijeni, da je “jedan od rijetkih zastupnika i ljudi koji je bistar, promućuran, ima taj nerv za politiku“.

“Pratim što on govori, on ima tu jednu crtu, no prati ga glas da mu je sve skupo”, kazao je ministar referirajući se na istup stranačkog kolege Mate Frankovića (HDZ).

Taj se zastupnik pak osvrnuo na Baukovu procjenu da će samo zastupnici, gradonačelnici HDZ-a glasovati za predmetni zakon, upitavši se zašto ne bi i ostali, s obzirom na to da će novi zakon gradovima i općinama prihode od koncesija i dozvola povećati za najmanje 300 posto. Po prvi puta ta će jedinice imati kontrolu nad pomorskim dobrom, rekao je Franković koji kao i ostali HDZ-ovi zastupnici hvale zakon, čudeći se oporbenim primjedbama.

