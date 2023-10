Butković o Barbariću: “Stvari se još analiziraju, sve je na stolu”

Podijeli :

N1

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

“Što se tiče Barbarića, tu se stvari još analiziraju”, rekao je. Dodao je da je HEP jako važan i da se ide u dokapitalizaciju.

“Sve je na stolu, o svemu se raspravlja i ništa nije završeno. Pustite da sve analizira”, kazao je Buktović.

Troskot: HEP me tuži za klevetu

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot kazao je u ponedjeljak da ga Hrvatska elektroprivreda (HEP) tuži za klevetu. Ministar Butković navodi da je on inače protiv tužbi.

“Troskot iznosi svakakve tvrdnje, dosta je upućen, ne znam zašto ga tuže, ali i kad ga tužite, mislim da ne može odgovoratai jer ga štiti imunitet”, rekao je Butković.

Osvrnuo se na Zakon o izbornim jedinicama koji je potpisan izvan roka koji je ostavio Ustavni sud. Butković smatra da predsjednik RH Zoran Milanović nije dobro postupio.

“Ušao je u kampanju, svrstao se na stranu oporbe, mislim da nije dobro postupio. Njegova je dužnost da bude korektiv. On želi da HDZ izgubi vlast, to ljudi moraju znati, ali on će to na kraju potpisati. Nije to bilo potrebno”, rekao je Butković.

