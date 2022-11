Čačić: HDZ na nacionalnoj razini pokušava zadržati protuustavni izborni model

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Narodne stranke Reformisti Radimir Čačić poručio je u subotu kako je uvjeren da će na slijedećim izborima za Hrvatski sabor ta stranka zadržati parlamentarni status, a HDZ je optužio da na nacionalnoj razini pokušava zadržati protuustavni izborni model.

“Nikada nismo imali posebnu ambiciju da bitno izlazimo izvan okvira naše temeljne biračke baze, a to je sjever Hrvatske. Naglasak je naravno na poziciji Varaždinske županije i našoj poziciji u toj županiji”, izjavio je Čačić u Varaždinu gdje je stranka održala sjednicu Središnjeg odbora.

Dodao je da su u toj županiji oni uz HDZ najjača stranka što pokazuje i broj vijećnika u Skupštini.

“Može se s nama usporediti snaga HDZ-a, recimo u Županijskoj skupštini i po postocima i po svemu, oni imaju 12 vijećnika, a mi devet. No, oni taj broj imaju s HSLS-om i HSU-om, što je onda tu negdje”, naveo je Čačić dodajući da je cilj zadržati takvu poziciju.

Optužio je HDZ da na nacionalnoj razini pokušava zadržati protuustavni izborni model.

“Glasovi građana Slavonije vrijede i do jednu trećinu više od glasova u drugim dijelovima Hrvatske, uključujući i nas, naspram kojih vrijede barem 15 posto više od naših glasova. Imamo takvu disproporciju u izbornom sustavu i ne znam kako će to oni pokušati zadržati budući da je to protuustavno, to neće ići” poručio je predsjednik Reformista.

Dodao je da će na bilo koji izborni model odgovoriti snagom na sjeveru Hrvatske. Drži da je njihov mandat u toj regiji neupitan i da mogu krenuti u borbu za još jedan, ali i da su otvoreni da u partnerstvu s drugim strankama, ne precizirajući s kojima, u drugim dijelovima Hrvatske probaju osvojiti još pokoje zastupničko mjesto.

Inflacija uzrokuje socijalno raslojavanje društva

Čačić je kao jednu od važnijih tema današnjeg Središnjeg odbora spomenuo težak položaj građana Hrvatske kada se u obzir uzme inflacija i sve veći troškovi života. Drži da upravo inflacija od nominalno 12,8 posto utječe na socijalno raslojavanje društva gdje su najugroženiji umirovljenici.

“Znamo da posebno kod umirovljenika, koji su najugroženiji, to predstavlja dodatno guranje u dio prostora siromaštva. Tu dolazimo na granicu siromaštva za preko 30 posto hrvatskih građana”, mišljenja je Čačić.

Drži i kako lošem stanju u društvu doprinose i kontinuirane kriminalne afere kao i da ne postoje mehanizmi kontrole u društvu koji bi taj kriminal smanjivali.

“To nije bilo kakav kriminal nego kriminal umreženih partijskih državnih struktura stranke koja je na vlasti i njenih partnera. Tome se naravno treba suprotstavljati na svim razinama”, ustvrdio je Čačić.

Na sjednici Središnjeg odbora stranke jedna od točaka bila je i proširenje nacionalnog predsjedništva gdje su na prijedlog predsjednika stranke kooptirani novi članovi: Željko Bedeković, Robert Hirc, Krešo Komljenović, Tomislav Paljak i Vesna Sabolić.

