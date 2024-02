Glavašević o koaliciji SDP-a i Možemo: “Postoje dva argumenta za to”

Podijeli :

Saborski zastupnik stranke Možemo, Bojan Glavašević, gostovao je u Novom danu gdje je govorio o današnjem glasanju o raspuštanju Sabora i raspisivanju novih izbora.

Glavašević kaže da se stvar bitno promijenila u zadnjih 6 mjeseci. “Promjena se nije dogodila samo na prosvjedu nego se događa neko vrijeme, a to je porast nezadovoljstva građana. Postoji ogroman broj neodlučnih koji sigurno neće glasati za HDZ jer žele promjene i oni će glasati za one koji će moći donijeti te promjene. To je jedan argument za okupljanje, a drugi je u d’Hondtu koji govori o jednostavnoj matematici i okrupnjavanju glasova”, rekao je.

“Ankete pokazuju da je HDZ zreo za pad, iako su prvi, njihov rejting je na razini Tomislava Karamarka 2015. ili Jadranke Kosor 2011. Ja ne znam kada je rejting HDZ-a pao ispod 24 posto, ali vrtio se oko 25 što je neki njegovom minimum. Većina protiv HDZ-a je moguća. Pitanje predizbornih suradnji i okrupnjavanja glasova je pitanje kako može izgledati politički krajolik nakon izbora. Nije svejedno slagati većinu koja je komplicirana s razno raznim političkim opcijama, ili jasni scenarij s ideološki sličnim političkim opcijama”, dodao je.

“Kad bi Možemo ušao u koaliciju sa SDP-om, sasvim izvjesno bi više ljudi izašlo na izbore”

Glavašević kaže da demokracija može funkcionirati na čitav niz načina i da je u skandinavskim vladama manjinska vlada više pravilo nego iznimka.

“Ja sam nezavisan i neću liderima stranka govorit kako se postaviti, ja imam svoje mišljenje, a ono je da bi bilo puno bolje i jednostavnije okrupniti glasove i izaći zajednički na izbore u ideološko sličnoj koaliciji jer to garantira veći broj mandata i lakše vladanje sutra, ali odgovornost je na političkim opcijama”, naveo je.

O suradnji ljevice i desnice kaže da je za njega prvi temelj za političku suradnju pitanje što je demokracija, a drugo je korupcija. “Svatko tko je krao od ove zemlje ju je i izdao. HDZ po tom pitanju pada jer imaju pravomoćnu presudu da su zločinačka organizacija. Kao netko ima takav temelj ja nemam problema surađivati, mislim da su trenutno iznimne okolnosti jer imamo 8 godina vlasti HDZ-a i toliko se krade da to nije normalno i pokušavaju se spriječiti istrage tih krađa”, rekao je.

“Postoje neodlučni birači koji ne vide tko su ti koji stvarno mogu donijeti promjenu”, dodao je.

O izjavi premijera Plenkovića da je prosvjed oporbe bio proruski, kaže da to ukazuje na paniku u njihovim redovima. “I oni provode ankete i jasan im je trend te ih je zahvatila panika. Svaki put kada HDZ odlazi na desno i izmišlja neprijatelje vanjske i unutarnje to znači da su u panici. Ona šminka proeuropskog Plenkovića se potpuno otopila i on je sada puno sličniji Aleksandru Vučiću nego sebi od prije 8 godina”, smatra.

“Stranka koja ima najsnažnije veze s Rusijom je upravo HDZ. Sjetite se samo da je supruga jednog bivšeg predsjednika HDZ-a ima firmu koja se prijavila na izgradnju nuklearne elektrane u Finskoj, a natječaj je poništen zbog sumnje da iza stoji ruski kapital. Kada bi se pogledalo vlasništvo nad nekretninama diljem Hrvatske puno toga bi bilo jasnije”, naveo je.

Dodaje da ova retorika Plenkovića podsjeća na izjave Tuđmana na kraju vlasti kada je izmišljao zelene i crvene vragove.

