Caratan za N1: Ovim bi potezom oporba mogla bitno poremetiti posao u HDZ-u

Profesor Branko Caratan gostovao je u N1 Studiju u kojem je s Igorom Bobićem komentirao moguće ishode parlamentarnih izbora koji se održavaju sljedeći tjedan.

“Prepucavanje Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića nije počelo nedavno, ono traje od početka mandata Zorana Milanovića. Sjetite se njihove predizborne debate na parlamentarnim izborima. Milanović govori isto što je govorio i ranije. Može se pozvati na članak Ustava koji govori da predsjednik vodi brigu o stabilnosti političkog sustava. Visok stupanj korupcije znači da politički sustav ne može biti stabilan. To je priča koja se nastavlja”, rekao je profesor Branko Caratan.

Navodi da netko može dobiti mandat za sastav Vlade i da prethodno nije izabran u parlament.

“To je posve normalno, to nije problem. Problem je jedino granica, predsjednik ne smije dolaziti na skupove stranaka koje ga podržavaju ili on podržava. Mislim da zasad nije bilo prekršaja upozorenja Ustavnog suda. I mislim da je posebna priča zašto se Milanović uključio u ovu parlamentarnu igru. On je jako dobro znao da se kao predsjednik ne može stranački svrstavati. Poznato je da u Velikoj Britaniji kraljevska obitelj ne glasa, kad bi glasala, onda bi se svrstavala, a kad bi se svrstavala, dovela bi u pitanje samu monarhiju”, rekao je.

Caratan navodi da je legitimitet Vladi daje Hrvatski sabor, a ne pojedinačni izbor.

“Ni relativni pobjednik ne mora dobiti mandat. Istraživanja po izbornim jedinicama su točnija od telefonske ankete. Ljudi se boje kod telefonskih anketa te kod njih ima puno suzdržanih glasova. No, ovisi sve i o naručitelju ankete. Trka je jako tijesna, u njoj je puno stranaka, ali postoje samo dva velika izbora. Jedan izbor je vladajuća stranka, dok je na drugoj strani konfiguracija nastala kad se Milanović uključio intervencijom. Postoje dva momenta glasanja ljudi, ako misle da žive dobro, glasat će za postojeću stranku, ako misle da ne žive dobro, onda će glasati za neku drugu opciju. Drugi moment je ideologija”, kazao je.

Caratana navodi da rezultati mogu biti različiti.

“Ako Rijeke pravde pobjede onda se ishod zna. U tom slučaju predsjednik Republike daje ostavku, novoizabrani predsjednik Sabora mijenja mandat i formira se Vlada. Ako pobijedi HDZ, Milanović sigurno daje mandat za sastav Vlade. Postoji i treća mogućnost – da nitko ne može skupiti dovoljnu većinu i tu postoje koalicijske kombinacije. Međutim, postoje stranački lideri koji nisu uvijek baš vješti političari. Možemo neće s desnicom, neke stranke desnice neće s Možemo. SDP bi išao s Možemo, pitanje je i manjina. Pitanje je hoće li današnja oporba uspjeti ugurati u manjinske zastupnike neke svoje ljude. To će bitno poremetiti posao HDZ-u. Ako izbor manjinskih predstavnika bude kao i danas, onda HDZ ima puno veće šanse”, zaključio je.

