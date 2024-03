Čeka li nas postizborna koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta? Analitičar ukazao na dva scenarija

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Ivan Rimac u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao raspuštanje Sabora, HDZ-ove nositelje lista i moguće postizborne koalicije.

Rimac je komentirao i što bi moglo biti problematično za HDZ u kampanji. “Presudno je ovo s plaćama i sindikatima. S objavom raspuštanja Sabora, sindikati prestaju imati partnera za pregovore i time bi se donekle moglo ušutkati nezadovoljstvo sindikata koji su postali dosta glasni i koji su problem za HDZ.”

Zašto se Plenković odlučio na ranije izbore?

“Evidentno je da je dio sindikata otvoreno nezadovoljan i jedini način je da se Vlada sad izmakne i prijeđe u fazu tehničke vlade pri čemu ne bi trebala ništa dogovarati”, dodao je.

Rimac se osvrnuo i na HDZ-ove nositelje lista, navodeći da tu nema iznenađenja.

“Na izbore morate ići s poznatim ljudima koji imaju izgrađen politički karakter i vidljivost u javnosti. S obzirom na to da je premijer promijenio toliko ministara, očito da su ovi aktualni ministri najobolje što HDZ može ponuditi”, rekao je.

HDZ nema niti jednu nositeljicu liste, no Rimac smatra da to za HDZ-ove birače nije relevantno. “Dvije trenutne ministrice imaju izvjesnih probelma ili s popularnošću ili s istragama tako da je to bio normalan put da se izaberu ljudi koji trenutno nisu opterećeni aferama.”

Imat ćemo kampanju koja se zasniva na emocijama

Dodao je da se raspodjela izbornih jedinica nije dijelila prema ovlastima nego prema zavičajnom porijeklu ministara što znači da ćemo imati kampanju koja se zasniva na emocijama, a ne na izlaganju postignuća.

Ranije se spominjalo da bi moglo doći do postizborne koalicije između HDZ-a i Domovinskog pokreta, no u posljednje vrijeme retorika se prilično zaoštrila, a iz Domovinskog pokreta uvelike naglašavaju da neće koalirati s manjicima, kao što to čini HDZ. No, Rimac ne isključuje mogućnost suradnje.

Mostovci odlučili tko će im biti premijerski kandidat: “Gotov nam je i program”

“Postizbornu koaliciju ne bih isključio, sada će se retorika zaoštriti jer Domovinski pokret želi sovj profil glasača koji je odmaknut od profila HDZ-a. HDZ će braniti ideju desnog liberalnog centra u kojoj su manjici, tj. zastupnici manjina dobrodošao partner i tim manjinskim zastupnicima se čine kao garant od pretjerano ksenofobičnih zastupnika i vlasti koja bi se formirala s krajnjom desnicom”, kazao je Rimac.

Analitičar je ukazao na dva moguća scenarija ako bude došlo do toga da HDZ koalira s Domovinskim pokretom. Naime, on navodi da cijeli DP mogao prijeći HDZ-u ili bi moglo doći do pretračavanja određenih pojedinaca.

“Međutim, što će biti s Domovinskim pokretom koji se već jednom raskolio iz prethodnih političkih opcija teško je reći, u prvom redu što ako HDZ bude imao manjak mandata za punu većinu… Mislim da će se prvo okrenuti upravo Domovinskom pokretu što bi moglo značiti ili prelazak cijele stranke s razumnim pregovaranjem oko koalicije ili pretračvanje pojedinaca. Prethodni pojedinici koji su činili većinu su izgubili identitet. Sad će očito biti novih kandidatata koji bi se prihvatili takvog scenarija svog političkog djelovanja”, zaključio je Rimac.

