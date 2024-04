Ćipe otkrio s kim DP neće sigurno u koaliciju: Sigurno se nećemo prodati za fotelje

Podijeli :

N1

Stipo Mlinarić Ćipe iz DP-a komentirao je druge izlazne ankete prema kojima je stranka Domovinski pokret osvaja 13 mandata.

“Treća smo snaga i to je bit cijele ove priče. Znali smo da će se pravo stanje vidjeti na dan izbora. Siguran sam da dobivamo 15 mandata. Predsjedništvo DP-a je donijelo odluku da se ne ide u koaliciju s Možemo i SDSS-om. Domovinski se pokret neće sigurno prodati za fotelje. Tko bude pristao da mladi ostanu u državi, to će biti koalicijski partner DP-a tko god to bio, ako nitko ne bude htio, nije nam strano ponoviti izbore za dva mjeseca. Ne idemo s nikim tko ne želi raditi da ovoj državi bude bolje. Tko pristane na program Domovinskog pokreta, s njim ćemo koalirati, inače idemo na ponovljene izbore”, kazao je Mlinarić Ćipe.

