“Da je HDZ zlobno pristupio izmjenama, izborni zakon bio bi potpuno drugačiji”

Ivica Miškulin, savjetnik predsjednika HDZ-a i jedan od sukreatora njihovog programa, gostovao je u Newsnightu.

Miškulin je komentirao situaciju ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

“U zadnjih nekoliko dana hrvatska javnost je izložena političkim epizodama koje bi se mogle nazvati burom u čaši vode”, kaže Miškulin.

“Predsjednik Vlade je mogao pokazati čin dobre volje, doduše već je pomalo naivno to od njega očekivati. Ovdje se radi o jednoj proceduralnoj stvari. Dogodit će se to da će doći do korekrcije ovog tehničkog nedostatka i priča će biti brzo gotova”, dodaje.

Osvrnuo se i na promjenu izbornih jedinica.

“Imamo neformalne komentare iz reda SDP-a da i njima taj zakon nije toliko loš koliko javno pričaju. Ekspertni tim u Ministarstvu pravosuđa je složio prijedlog zakona koji je udovoljio zahtjevima Ustavnog suda, nastojeći ne previše uzdrmati izbronu arhitekturu kad se radi o izbornim jednicama”, poručuje Miškulin.

“Svega 20 posto birača je promijenilo izbornu jedinicu. Riječ je o promjeni manje važnog dijela izbornog zakonodavstva – Zakon o izbornim jedinicama. Ne i izbornog zakona”, dodaje.

Miškulin kaže da ne bi bilo normalno da je HDZ napravio promjene u skladu s prijedlozima SDP-a ili Mosta.

“Njihovi su prigovori bili loši i neučinkoviti, a da je HDZ, odnosno Vlada ovome pristupila posebno zlobno mogla je napraviti potpuno drugačiji izborni zakon.”

Opoziv Grlića Radmana

Miškulin smatra da nije realno da će Grlić Radman morati odstupiti s mjesta ministra.

“On je neusmnjivo pogriješio. Ali kakva je narav te njegove pogreške? On nije zamračio javni novac. Nije sakrio privatni novac od poreznih škara. Ali kvaliteta, odnosno težina te pogreške nije dovoljna za smjenu s položaja”, smatra Miškulin.

“Pogreška ministra vanjskih poslova ulazi u ono što se valja okarakterizirati ‘prekršio je imperativ transparentnosti’, tu se ne radi o težim oblicima prekršaja”, dodaje.

Miškulin komentira kako je oporba iskoristila ovu situaciju.

“Oporba je dobila priliku, koju nije zaslužila svojom kvalitetom, da malo grakće u javnosti.”

Tko želi eutanaziju HDZ-a?

Miškulin je naglasio da se slaže s ministricom Ninom Obuljen Koržinek da ne bi trebalo biti sudskog procesa zbog napisane ili izgovorene riječi.

“Što je ovdje bitno? Da se ova poruka može protumačiti ‘ubijte HDZ’. I još se prenosila u cijeloj Hrvatskoj. Potencijalna opasnost da neka usijana glava nešto nesmotreno pokuša je veća od prava jednog pojedinca da nekakvom solo akcijom privuče pozornost.”

