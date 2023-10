Grlić Radman: Bio sam izložen gotovo javnom linču, to nije bilo lako izdržati

Podijeli :

Devet i pol sati raspravljao je Hrvatski sabor u srijedu o prijedlogu oporbe da ministru Gordanu Grliću Radmanu iskaže nepovjerenje jer u imovinsku karticu nije upisao 2, 1 milijun eura dobiti od dividende, no Vlada i vladajući taj su prijedlog odbacili. Evo kako ministar komentira ažuriranje svoje imovinske kartice.

“Imovinska kartica je ažurirana, tamo ćete vidjeti sve. Ne bih ju komentirao prije nego ju Povjerenstvo za sukob interesa odobri, to jest, stavi na svoje web stranice. Pazite, to je život, ne razmišljam o tom novcu”, rekao je ministar Gordan Grlić Radman.

Navodi da je premijer branio ono što je i sam rekao u medijima.

“Premijer je branio ono što sam i sam rekao, da sam pogriješio, da nisam ažurirao imovinsku karticu. Povjerenstvo će utvrditi prekršaj i postupit ću shodno odluci. To je prekršaj. Taj novac je stečen zakonito, nitko nije oštećen, plaćen je porez. U ovih sam mjesec dana bio izložen gotovo javnom linču, hajci, uvredama. To nije bilo lako izdržati. A zbog čega? Zbog moje neažurnosti. No, ja sam priznao grešku”, rekao je pa dodao: “Pogledajte imovinsku karticu pa će sve biti jasno. Svi su prihodi unutra. Nastojalo se imputirati da se nešto sakrilo, ali nije se imalo što kad je sve javno. Sve informacije o transakciji novca se mogu dobiti u FINA-i. Ne znam ni ja što sam sve mijenjao, to sam prepustio odvjetnicima i stručnjacima. Fokusiran sam na svoj posao, ne želim da trpi. Ispunjavanje imovinske kartice nije jednostavan posao. Nisam jedini koji nije ispunio imovinsku karticu”, zaključio je.

