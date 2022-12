“Da se o obuci Ukrajinaca glasalo ranije, pitanje bismo li ušli u Schengen”

Podijeli :

U Newsnightu je gostovao Domagoj Juričić, nekadašnji državni tajnik, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a između ostaloga i prvi tajnik za gospodarske odnose u hrvatskom veleposlanstvu u Washintonu. A danas, konzultant i analitičar političkih rizika.

Komentirajući Putinovu izjavu o tome da Rusija želi završetak rata, analitičar kaže: “Ovo nije prvi put da on govori o primirju i završetku rata. Često se govori da je u prvotnoj fazi političkog djelovanja Hitler imao najmirnodopskije političke govore na svijetu. Mislim da je riječ o jednom blefu i kupovanju vremena. Jučer je objavljena analiza koja poklazuje da je Putin spreman žrtvovati konzumerističku orijentaciju Rusije u posljednjih 20 godina da bi ponovo uspostavio ono što je bilo u Sovjetskom savezu, a to je naglasak na potrošnju, oružje, vojsku i izgradnju sustava obrane od neprijatelja.”

Juričić je komentirao i današnji posjet Zelenskog američkom Kongresu: “Putin je upozoravao Ukrajince da će ih Amerikanci iskoristiti kao geopolitičkog pijuna kao što su to napravili Afganistanu. Biden današnjim dolaskom Zelenskog daje moćnu poruku. Iza njega stoje kompleksne prilike u SAD-u, oštra i duga zima sa skupim energentima.” Stoga, kad Biden govori o miru, cilja i na to da se uspostavi mir kako bi u SAD-u mogli imati jeftinu energiju.

Analitičar napominje da je prije mjesec dana u anketi u SAD-u, polovica Amerikanaca rekla da bi Ukrajina trebala što prije pokušati dogovoriti mir, dok je trećina rekla da bi trebalo prestati pomagati Ukrajinu. Zanimljivo je i da su određeni Republikanci danas odbili ustati i pljeskati kad je Zelenski ulazio u Kongres, dok je dvoje odbilo uopće doći.

O hrvatskom odbijanju obuke Ukrajinaca

U ovom trenutku Europa pokušava pokazati zajedništvo po pitanju rata u Ukrajini. Hrvatska se, zajedno s Mađarskom, našla kao jedina ne neutralna država, članica EU-a, koja je odbila sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika. Na pitanje kako to utječe na hrvatski ugled u Europi i svjetu, Juričić odgovara: “Sva sreća da se ovo glasanje dogodilo nakon našeg ulaska u Schengen. Bojim se da se dogodilo par dana ranije pitanje je da li bismo dobili odlučujuću podršku da uđemo u taj savez. Jednim dijelom zbog čega Rumunjska i Bugarska nisu unutra jest činjenica da je ruski interes tamo penetrirao možda previše za ukus određenih europskih država.” Stoga, zaključuje da je ovo poljuljalo ugled Hrvatske.

“Što će drugo Ukrajinci od nas htjeti nego naše neposredno iskustvo. Ja sam se ovih dana čuo s nekima od svojih kolega u SAD-u i diljem Europe. Nikome nije jasno kako je moglo doći do ovoga. Svi su rekli pa kako je moguće da vi koji ste kroz to prošli sad najedamput tako hladno odbijate da im pomognete u obuci. Potpuno je nelogično”, zaključuje Juričić.

Naposljetku, analitičar ističe da se radi o “jednom čudnom nevjerodostojnom potezu države članice NATO-a koja je činila sve da postane dio ovog kluba, Schengen, eurozona, Europska unija. Praktički ste nakon 30 godina ostvarili sve svoje političke ciljeve, i napravite ovo. Mislim da je to instinkt nesvrstanosti koji se vječito provlačio kroz našu politiku. I to povezivanje na Dubrovačku republiku; sa svakim u dobro – ni sa kim u grubo. Mi smo svrstani. Imam osjećaj da često to zaboravimo. Naprosto, pokušati reći da nisi svrstan, sakriti se ispod stola, to više ne prolazi”.

