Darko Milinović: “HDZ je prikriveni SDP”

Darko Milinović, predsjednik stranke LiPO, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore.

Milinović je ispričao kako je protekao njegov susret s Ivanom Penavom.

“Razgovarali smo o mogućnosti izlaska Domovinskog pokreta i stranke LiPO u 7. izbornoj jedinici. Mi smo gotovo 90,9 posto razgovora završili, ali nismo se dogovorili. Imali smo vrlo korektan ljudski razgovor u nekakvim malim koncepcijama smo se razlikovali. To nema veze s Domovinskim pokretom. Ja sam bio jedan od pobornika da 7. izborna jedinica bude pilot projekt – Most, LiPO, Vanđelić, HSP, ja bih na toj listi pristao biti zadnji. Pomrsili bi mnogima račune”, objašnjava Milinović i dodaje kako to što se nisu uspjeli dogovoriti ne znači da je išta propalo.

Preslagivanje pred izbore

Milinović kaže kako su u srijedu na predsjedništvu stranke donijeli neke nove odluke i potvrdili stare za koje njegovi “prijatelji iz Domovinskog pokreta već znaju”.

“Milanović je uzburkao političku scenu, polarizirao Hrvatsku i mišljenja smo da ćemo na neki način učestvovati u kampanji kao sami, ali da sami nećemo ići u te izbore.”

Prag izlaska na izbore će biti veći, smatra Milinović.

“Mi raspolažemo, u Ličko-senjskoj županiji županiji, bazenom od 10 tisuća glasova – stranka, a ja sam sedam tisuća, ali smo predmnijevali da dobijemo i 10 tisuća to možda ne bi bilo dosta za mandat. A mi nismo zarobljenici mandata, mi nismo stoličari, a ja sam to i dokazao u svom političkom djelovanju i odlučili smo ako ne bi bilo nekih novih okolnosti, ove izbore promaknuti.”

HDZ je prekriveni SDP

“Ja sigurno neću glasovati za SDP, a ni svi naši simpatizeri. Moj background znate. Kako ja mogu glasati za SDP koji je prihvatio Istanbulsku konvenciju? Ja sam rekao ako moram birati između Istanbulske i obitelji, ja biram obitelj. Kako ja mogu glasovati za SDP koji proziva da je 400 ljudi kojih je bilo u Zagrebu, a najmanje svatko ima po četiri člana obitelji i na indirektan način dvije, tri tisuće ljudi prozvati da smo jogurt revolucija. Kako ja za taj SDP mogu glasati”, nabraja Milinović i kaže da nije lapsus kad kaže SDP.

“HDZ je prekriveni SDP”, tvrdi Milinović.

