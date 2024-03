Milinović se obrušio na Plenkovića: Pobjegao je i izdaleka gledao kako ginemo

Podijeli :

Zarko Basic/PIXSELL

Tomislav Karamarko pojavio se u nedjelju na Općem saboru HDZ-a u Zagrebu, a mnogi su ostali iznenađeni vidjevši ga tamo. Predsjednik stranke Andrej Plenković poručio je iznanađenima kako on ne izbacuje članove iz HDZ-a, s iznimkom Darka Milinovića.

“Znate da kao predsjednik HDZ-a ne izbacujem članove i članice. Imali smo iznimku kad je Milinović autobusima došao u jogurt revoluciju pred HDZ, tu nismo imali izbora”, rekao je Plenković kada su ga pitali o Karamarkovom pojavljivanju na stranačkom skupu.

Bivšem HDZ-ovcu nije dugo trebalo da mu odgovori.

Karamarko ima formulu za uspjeh na izborima: Pobijedio sam Milanovića pet puta

“Kaže Plenković meni, jogurt revolucija. To reci svom glavnom koalicijskom partneru. On je taj jogurt zajednom s tobom. Kad može biti toliko bezobrazan zaslužuje i takav odgovor. Jogurt revolucija dešavala se pod paskom Miloševića i SDSS-a, njegovog glavnog partnera, i ti nas iz Like uspoređuješ s njima. Jel’ te imalo sramota? Ja sam s puškom u ruci s mnogim drugima rušio tu jogurt revoluciju dok je Plenković bio u Bruxellesu i gledao izdaleka kako se stvara država, kako ginemo. Što je radio Karamarku, a sada mu treba. Ej, Karamarko! Zašto me izbacio? Jer imam kičmu. Nisam mu se htio pokoriti za Istanbulsku bio sam protiv, birao sam obitelj. Pet puta je odgađao izbore u Lici jer bih ja pobjedio, a to mu nije pasalo. Bili smo u Zagrebu s jednim zahtjevom, da opet ne odgodi izbore, samo to. Ja nisam imao anemiju kojom bi izbjegao poziv Tuđmana za boj. Što bi Plenković dao da je na svojoj koži osjetio kako se stvara država. Pobjegao je i izdaleka gledao kako ginemo. I ti spominješ jogurt revoluciju? Što nisi doveo Pupovca u Lisinski? Tvom Medvedu je bliži Pupovac nego Ćipe. Sramota”, napisao je Milinović na Facebooku.

Podsjetimo, Milinović je iz HDZ-a izbačen 2018. nakon što je sa stotinjak pristaša autobusima došao pred sjedište HDZ-a u Zagrebu u znak prosvjeda zbog odgađanja stranačkih izbora u Lici. Taj potez je za Sud časti HDZ-a, uz njegove ranije javne istupe u kojima je kritizirao Plenkovića, bio dovoljan da Milinovića isključi iz stranke.

