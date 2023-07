Denis Mahmutović: Ono što je Milanović sinoć napravio bilo je nužno upozorenje

Podijeli :

N1

Novinar Denis Mahmutović gostovao je u N1 studiju i predstavio svoju novu knjigu o stanovnicima Banije koji čekaju obnovu svojih domova, a osvrnuo se i na aktualnu političku situaciju.

Mahmutović je nedavno predstavio knjigu “Čekaonica za drugi svijet” u kojoj je skupio svjedočanstva 29 ljudi koji su nakon potresa na Baniji ostali bez domova.

Plenković uputio prijedlog Milanoviću: “Ovo je politička koncesija” Ostojić: “Plenković je nakon duže vremena ignoriranja odigrao džon”

“Kad gledate kako netko živi tako dan za danom to vas odnese. Nevjerojatno je gledati da netko može stavljati cvijeće i navlačiti namještaj i zavjese po rupama i praviti se da pukotine ne postoje i da im se krov može svaki trenutak stropoštati na glavu”, ispričao je Mahmutović.

“Sad se radi i vjerojatno će se povlačiti sredstva iz državnog proračuna kad se iscrpi Fond za solidarnost. Ali ono što je maloprije Plenković rekao ‘skrolajte po stranici Vlade pa ćete vidjeti što sve radimo’, ja vam garantiram da svi ti ljudi iz knjige, a oni su samo mali promil ljudi koji žive na Banij, jer Banija nije samo potres – Banija je katastrofa koja se odvija već desetljećima, da oni ne skrolaju stranicu Vlade i ne slušaju presice nego gledaju u te rupe i pukotine, ako nisu već stavili neko cvijeće pred njih”, poručuje Mahmutović.

Dodaje kako većina njih odavno prekrižila ikakvu državnu pomoć i većina njih smatra da neće živi dočekati obnovu.

Osvrnuo se i na odgovor premijera Andreja Plenkovića predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Ovo se pretvorilo u 50 minuta reteriranja i pokušaj PR školice ponašanja predsjednika Milanovića. Milanović nastupa kako nastupa, već je milijun puta to rečeno, ali ono što je sinoć napravio, bez obzira na dramatičan uvod i izravno obraćanje preko svih televizija, to je zapravo bilo nužno upozorenje. Ako Plenković u tih 50 minuta forsira termine kao što su poslanica s blesimetra, Milanovićevo prorusko ponašanje i tako dalje – to je omalovažavanje poruke koju je Milanović htio uputiti”, poručuje Mahmutović.

“U Ustavu jasno stoji da predsjednik Republike i premijer, u suglasnosti sa Saborom, donose odluku o šefa VSOA-e. Nemojmo se zavaravati, šef VSOA- e je u ovoj situaciji samo izlika da se njih dvojica opet obračunaju. Plenković je očito reterirao. U javnosti, u medijima, se cijelo vrijeme ponavljala teza da ako se ne dogovore oko nasljednika Kindera da će se naći neka verzija vršitelja dužnosti, sad o tome nema govora. Plenković izričito demantira takav termin, izričito odbacuje bilo ikakve navode o nekom vršitelju dužnosti i sada pokušava pomirljivo nastupati, govoreći da će se naći neko rješenje”, dodaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?” Stiže toplinski val, temperature će ići i do 40°C. Evo koliko će potrajati