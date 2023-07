Ostojić: “Plenković je nakon duže vremena ignoriranja odigrao džon”

Podijeli :

Saborski zastupnik Socijaldemokrata i član Odbora za obranu Rajko Ostojić gostovao je u N1 Newsroomu.

Komentirao je nesuradnju između Milanovića i Plenkovića koje naziva “stand up političarima”. Ostojić kaže: “Ja mojim studentima kažem tri pravila dobrog govora: Prvo stand-up, moraš ustati, speak-up, moraš se derati ili imati mikrofon i treće, shut-up, znati se zaustaviti što je prije moguće. Pošalji poruku, koji je cilj i zaustavi se. Naš predsjednik nikako se ne zaustavi, onda svi zaboravimo poruku koju je on htio. Što se tiče premijera, on je zamišljen, tu i tamo šalje poruke. On je mudriji, on ga istovremeno ignorira i iritira s Banožićem i ekipom”.

Danas je predsjednik države poslao pismo i lijepo ga zamolio da se žurno sastanu jer nema ravnatelja VSOA-e. Plenković je rekao da može sastanak, ali uz Milanovićevu ispriku. Ostojić kaže: “Zna da se on neće ispričati. Stvar ne funkcionira već desetak godina. Šef VSOA-e nažalost već desetak godina ne funkcionira. Uvijek je neka frka. Mislim da je prije deset godina šef VSOA-e iz Sinja završio u zatvoru. Ukratko, loša je situacija”.

Predsjednik Milanović najavio izvanredno obraćanje javnosti, pratite N1 specijal Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?”

“Danas je nakon duže vremena ignoriranja Plenković odigrao džon, vidjet ćemo sutra kako će reagirati predsjednik”.

Kolege su sugerirale Plenkoviću da se vodi onom – pametniji popušta – no, Plenković kaže da toga nema u ovom slučaju, da se ne može banalizirati. Ostojić komentira: “Milanović igra na svoju nepredvidivost, a on je totalno predvidiv. Znamo gdje će poentirati i gdje će završiti, a Plenković je predvidiv već mjesecima i godinama. Zna se njegov način ophođenja i s novinarima i suradnicima. Ukratko, postali su dosadni”.

“Mislim da Milanović igra puni krug po peti, šesti put. Krenuo je kao lijevi političar pa je postao liberal. U međuvremenu je završio na desnici. Ponovno ispočetka. Tri, četiri puta je napravio taj krug. Ok, ponekad nekoga dobije na desnici. Primjerice Rojsa, ali ne i Hebranga, koji podržava Rojsa, ali ne i Milanovića. Ali i puno njih izgubi. Nisam siguran da je taktika Milanovića koji se maknuo od svoje baze, a to je lijeva baza, koji se maknuo prema desnoj – previše pametna. Njegova pozicija je za razliku od prethodnika značajno lošija. Plenković, s druge strane, pokušava tu svoju stranku koja je premrežena i korumpirana nažalost, staviti u neke granice, ali ne uspijeva mu to dobro. HEP bi trebao napraviti slogan – tu me cijene, tu kupujem, ali samo oni koji ih cijene – svi znamo tko se cijeni u HEP-u. To dobro miriše na kriminal. To naprosto nije dobro”.

Na pitanje o višku plina u HEP-u i o ljudima koji su odgovorni za štetu kaže: “Ja mislim da će netko odstupiti. Čačić je danas dobro rekao – Premijer uvijek zna što je energetika, ako je pravi premijer. Što se tiče šefa HEP-a, mislim da je sigurno da će on polako otići”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.