RATNE USPOMENE
Deur o posljednjim danima obrane Vukovara: "Bili smo duboko razočarani"
Saborski zastupnik HDZ-a i vukovarski branitelj Ante Deur prisjetio se ratnih dana u Vukovaru, stradanja svojih suboraca i trenutka kada je postalo jasno da obrana grada više nije moguća. Istaknuo je da su, unatoč godinama koje su prošle, sjećanja na rat i poginule prijatelje i dalje duboko prisutna.
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„Prošlo je puno godina, bila je drugačija situacija. Vukovar je pred sam rat bio u drugom svjetlu. Bili smo djeca, puni ljubavi, a onda je došao težak rat, velika stradanja i ubojstva. Emocije koje danas nosimo duboko su povezane s tim vremenom. Kada dođemo u Vukovar, nemoguće je da ti osjećaji nisu duboko u nama, kao svjedocima tog vremena. Uvijek se sjećamo prijatelja kojih više nema među nama”, rekao je Deur.
Naglasio je da su hrvatski branitelji ostvarili ono za što su se borili, ali da ratne traume nisu nestale.
„Imamo Hrvatsku, to je ono što smo htjeli. Rat je ostavio velika stradanja. Materijalne stvari imamo, ali rat je duboko u nama”, poručio je.
„Vjerovali smo da ćemo obraniti grad”
Prisjetio se i posljednjih dana obrane Vukovara, kada su branitelji, unatoč sve težim okolnostima, vjerovali da grad neće pasti.
„Vjerovali smo da ćemo uspjeti obraniti se, da neće doći do pada grada. Nažalost, više nismo imali mogućnosti ni naoružanja. To je bio trenutak kada smo shvatili da se više ne možemo oduprijeti neprijatelju. Bili smo duboko razočarani, ali svjesni situacije”, kazao je.
Govoreći o proboju prema Vinkovcima, istaknuo je neizvjesnost i činjenicu da mnogi njegovi suborci nisu preživjeli.
„To je bila velika neizvjesnost. Bog nam je dao da preživimo, mnogi naši prijatelji nisu. Zahvaljujemo Bogu i sjećamo se naših poginulih”, rekao je Deur.
„Najvažnije je da imamo mir”
Na pitanje je li zadovoljan smjerom u kojem Hrvatska danas ide, Deur je odgovorio da je ostvarenje hrvatske samostalnosti bilo ono što je njegovoj generaciji bilo najvažnije.
„Ja sam tada htio samo Hrvatsku. Mi smo generacija koja ju je dočekala, imamo svoju domovinu. Hrvatska danas sigurno i hrabro ide naprijed, dio smo velikih svjetskih obitelji. Vjerujem da Plenković sve što radi, radi kako bi Hrvatska bila bolja i snažnija. Na nama je da budemo hrabri i odlučni kao i tada”, poručio je.
Posebno je naglasio važnost mira, istaknuvši da je upravo on preduvjet daljnjeg razvoja Hrvatske.
Govoreći o Koloni sjećanja u Vukovaru, Deur je poručio da ona mora ostati simbol mira, ljubavi i dostojanstva.
Istaknuo je da svi moraju biti svjesni kako samo u miru Hrvatska može ostvariti ono što zaslužuje.
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