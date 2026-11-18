„Prošlo je puno godina, bila je drugačija situacija. Vukovar je pred sam rat bio u drugom svjetlu. Bili smo djeca, puni ljubavi, a onda je došao težak rat, velika stradanja i ubojstva. Emocije koje danas nosimo duboko su povezane s tim vremenom. Kada dođemo u Vukovar, nemoguće je da ti osjećaji nisu duboko u nama, kao svjedocima tog vremena. Uvijek se sjećamo prijatelja kojih više nema među nama”, rekao je Deur.