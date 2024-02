“Ne želim ići sestri u Njemačku”. Može li oporba pobijediti? Osim do trgova, trebat će potegnuti i do birališta

Podijeli :

Na Markov trg nisu došli samo političari, niti su samo oni govorili na pozornici. Svoje razloge za prosvjed objasnili su i brojni građani.

Na prosvjed je stiglo mnogo članova i simpatizera stranaka centra i ljevice. Neki su organizirali i prijevoz autobusima u Zagreb, Ali na Trg svetog Marka stigli su i građani koji kažu nisu u strankama, al znaju da trebaju pokazati nezadovoljstvo.

“Danas sam ovdje zato jer je vrijeme za neku promjenu, jer mi je dosta da nas lažu i skrivaju pravu istinu”, rekla je Natalija.

“Ne možemo reći to će netko drugi, digni se, dođi, pokaži, budi odlučan i tada ćemo nešto napraviti, moramo i mladima pokazati. Ja imam lijepe godine već, ali nije mi bilo teško ustati, doći na vrijeme da im kažem da nas ima”, rekla je Zorica.

“Barem se treba pokrenuti, ljudi su u letargiji, nitko ništa, odustali, mladi otišli. Ne znam, ne želim ić sestri u Njemačku, ja u Munchen ne idem”, kazala je Jasminka.

Nezadovoljstvo se iskazivalo i na pozornici, ali ne samo od političara, ljutnju su pokazali i pojedini umjetnici.

“Izvjestan je samo ovaj dan pred nama i trenutak u kojem ćemo odlučiti da skrenemo pogled, popustimo pred sebičnošću, vratimo se u svoju ucijenjenu i nesigurnu stvarnost ili zaista preuzmemo odgovornost”, rekla je spisateljica Ivana Bodrožić.

“On ima većinu ovdje, to su one ruke, ljudi koji razmišljaju rukama, ne glavama, samo dižu ruke i dizat će do besvijesti, on ima većinu ovdje, ali nema u Hrvatskoj”, kazao je umjetnik Edo Popović.

Od pozornice do partera, danas je mnogima bila prilika da naglas kažu što sve nije dobro. Od mladih koji ne žele seliti, do starih koji ne mogu živjeti od svojih mirovina.

“Neimaština, sirotinjski život, nema više blagostanja, ove prevare, ovo sve što se radi, nije u redu”, rekla je Snježana.

“Dovode lika za glavnog državnog odvjetnika koji se druži s kriminalcima, on bi trebao bit moralna vertikala”, rekao je Ante Franjić.

“Za mlade je još gore, mladi trebaju raditi, a ne da idu van, da strane radnike dovode da rade ovdje, a naši ljudi da hodaju okolo, i kopaju po kantama i svašta”, rekla je Ana iz Varaždina.

Da se dogode promjene koje zagovaraju, osim do trgova, trebat će potegnuti i do birališta.

