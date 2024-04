DIP objavio nove podatke: Izbori se ponavljaju u dvije jedinice, evo što je bilo s plavim potvrdama

Podijeli :

Predsjednik Vrhovnog suda i DIP-a Radovan Dobronić održao je press konferenciju saževši osnovne informacije vezane uz izborni dan.

“Obavili smo ogroman posao u kraćem roku od očekivanog. Ukupno imamo 6.544 biračkih odbora u Hrvatskoj, s po 10 ljudi. To znači da je 70 do 75 tisuća ljudi sudjelovalo je u provedbi ovih izbora. Čudim se da svi rade s velikim entuzijazmom, većina s iskustvom i zato se velikim dijelom izborni proces odvijao na zadovoljavajući, vrlo dobar način”, rekao je Radovan Dobronić i dodao:

“Što se tiče ovih izbora, postotak izlaznosti je bio 62,31 posto od ukupno upisanih birača što je 3,557,875 iz čega proizlazi da je glasalo 2,216,742 glasača.

Rade se usporedbe sa stanjem 2020. kad je izlaznost bila puno manja pa se zaključuje da to vrlo dobro, no to ne treba uzimati kao jedino relevantno jer je zbog covida bila smanjena izlaznost, a i kao što sam analizirao, većina zemalja ima još veću izlaznost u prosjeku pa bismo trebali težiti da taj postotak bude još veći.”

Potom je nastavio: “Bit je u tome da građani shvate da izlaskom na biralište ipak mogu utjecati na svoju osobnu sudbinu, da povežu sferu politike sa svojim osobnim životom da jedno ima veze s drugim, a ne da misle da politika s njima nema veze. Nadamo se da će se to popraviti. Smatra se općenito iako se kod nas to tako ne prikazuje, izlaskom na birališta se iskazuje i briga za državu, državne poslove, pa bi smo to mogli nazvati oblikom patriotizma. U tom smo se dijelu pomakli.

Neki u DIP-u su zadnja 24 sata radili skoro non-stop tek uz nekoliko sati odmora što je za svaku pohvalu.

Kad se objave konačni razultati, u roku od 48 sati se može uložiti prigovor. Ako se uloži, DIP u roku od 48 sati mora odlučiti o prigovoru, a onda je opet rok od 48 sati u kojem Ustavni sud mora donijeti svoju odluku. Stranke moraju podnijeti financijski izvještaj do 17. svibnja.”

Naglasio je da su dobili samo jedan kratki izvještaj od MUP-a sa svega dvije prijave remećenja javnog reda i mira i samo povodom jedne je MUP podnio prekršajnu prijavu.

“U vezi kršenja izborne šutnje, nije ništa toliko izlazilo izvan okvira što je uobičajeno. Osim možda toga su sami političari odstupili od dosadašnje prakse pa su prilikom izlaska na biralište davali izjave, tu su možda malo previše komentirali, to je prvi puta kod nas. Time je prekršena izborna šutnja, sankcija nema, ali ako se stvorila dobra praksa, dobro je to i dalje poštovati i voljeli bismo da se to ne ponovi. Voljeli bismo da su i mediji bolje odigrali ulogu jer smo rekli da oni imaju ovlast i obavezu ako primijeti da netko izjavama krše šutnju, to ne prenose. U ovom slučaju je višak izjava trebalo skratiti”, rekao je Dobronić i istaknuo:

“Kod ovih izbora sam možda prvi put imao subjektivni osjećaj da je većina ljudi sretna što ima predah od pregrijanih polemika i diskusija u političkom prostoru.”

Izbori se ponavljaju u dvije izborne jedinice

Izbori su u cjelini obavljeni regularno, istaknuo je pa govorio o građanima koji su morali čekati plavu potvrdu zbog istekle osobne iskaznice:

“Što se tiče birača koji nisu mogli glasati zbog problema s osobnim iskaznicama, to nije u domeni DIP-a. Osobne iskaznice izdaje MUP, a za evidenciju birača je nadležno Ministarstvo uprave. No, nastojali smo posredovati.”

Problem je ukupno imalo preko 6.500 građana od čega se u više od 4.000 slučajeva radilo o nevažećim osobnim iskaznicama. Kod 2.500 ljudi radi se o sistemskoj pogrešci.

Potpredsjednik DIP-a Josip Salapić rekao je da se izbori ponavljaju na dva mjesta jer je u kutijama pronađeno više glasačkih listića nego što ih je trebalo biti. Radi se o općini Sračinec, a odnosi se na listu kandidata u 12. izbornoj jedinici, te o općini Markušica. Izbori će se ondje ponoviti vrlo brzo, već u nedjelju 21. travnja.

Damir Kontrec, također potpredsjednik DIP-a, rekao je da su zatražili objašnjenje od MUP-a i Ministarstva koji su razlozi da se to dogodilo, posebno jer je 9. lipnja blizu.

