Kuha u SDP-u, jedan od najmoćnijih članova otvoreno poručio: “Trebaju nam promjene, novi ljudi u vrhu stranke!”

Marko Lukunic/Pixsell

Gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj prvi je SDP-ovac koji nakon zbrajanja glasova otvoreno govori kako SDP-u trebaju ozbiljne promjene, te da je došlo vrijeme da se u vrh stranke probiju novi ljudi.

“U vrhu stranke i na pozicijama nositelja listi gledali smo ljude koji su već deset do petnaest godina na tim pozicijama. Toliko dugo nema nikakvih ozbiljnijih promjena i stranici i krajnje je vrijeme da se to mijenja. U svim krajevima Hrvatske SDP ima dobrih i uspješnih ljudi koji trebaju doći na vodeće pozicije u stranci”, kazao je Neven Bosilj i najavio da će se i sam na unutarstranačkim izborima kandidirati za neku od stranačkih funkcija, no još nije kazao koju.

“Nisam član ni jednog stranačkog tijela, ali me to što se dogodilo na ovim izborima ponukalo da se aktiviram”, kazao je Bosilj koji nije bio kandidat zato što je stranačko vodstvo listu u III. izbornoj jedinici formiralo s ciljem da Reformisti Radimira Čačića dobiju sedmo mjesto na listi i uđu u Sabor.

Nije želio dati mandat Reformistima

“Da sam bio posljednji na listi siguran sam da bi preferencijalnim glasovima našoj listi donio još jedan mandat i SDP bi u III. izbornoj jedinici osvojio sedam mandata. Osvojio bih mandat i da sam bio na petom mjestu, ali bih time Reformiste uveo u Sabor”, rekao je Bosilj objašnjavajući razloge zbog kojih je odbio sudjelovati na izborima.

Možemo iznenadio u dijaspori, a SDP… SDP-ovac: Rezultati su loši, nema više nade, rukovodstvo treba snositi odgovornost

Komentirajući izborne rezultate kazao je kako nije zadovoljan rezultatima SDP-a.

“Rezultati su u skladu s onim što su predviđale ankete. Nadao sam se da će veća izlaznost smanjiti razliku između nas i HDZ-a, ali se to nije dogodilo”, rekao je dalje i pripomenuo da su izbori, dok nije ušao Zoran Milanović u i igru, bili jednosmjerna cesta.

“Mi smo, međutim, mijenjali generala mjesec dana prije bitke, a to ne ide”, analizira gradonačelnik Varaždina napominjući i kako je Milanović u ovim izborima bio limitiran jer nije smio izravno u njima sudjelovati. Ipak, smatra da nije sve izgubljeno, te da HDZ i SDP imaju podjednake šanse za formiranje iduće vlade, piše Jutarnji list.

Šanse su 50-50

“Moguće je da vlast formira HDZ sa Domovinskim pokretom i manjinama bez SDSS-a ili da HDZ i DP ostanu na jednoj strani, a da ostali budu na drugoj. Šanse su nam fifti – fifti i nadam se da će Možemo podržati manjinsku vladu u kojoj će biti SDP, Most i manjine”, optimističan je Bosilj koji na primjedbu kako je Možemo vrlo jasno kazao da neće podržati vladu u kojoj je desnica odvraća kako Most nije klasična desnica, a “Možemo je već po izjavama u izbornoj noći pokazao da bi mogli reterirati”.

Na kraju je zaključio da su nakon ovih izbora SDP-u nužne promjene, a one se trebaju bazirati na rezultatima koje članovi stranke ostvaruju na izborima.

“Ponosan sam na rezultat predsjednika mladeži SDP-a Lovre Lukavečkog koji je četvrti po redu u dobivenim preferencijalnim glasovima u SDP-u. Tim prije što sam i osobno tome doprinio, a to također govori koliko sam mogao doprinijeti našoj listi da sam bio kandidat”, iskren je gradonačelnik Varaždina koji je skrenuo pažnju i na izvrsne rezultate gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića koji je peti SDP-ovac po preferencijalnim glasovima, a jedini je u svojoj izbornoj jedinici ostvario mandat više nego na prošlima. Jakšić, međutim, također nema nikakve stranačke funkcije.

