Direktorica GONG-a: “Tko su ljudi koju su krojili izborne jedinice? Neka izađu!”

Podijeli :

N1

Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica GONG-a, gostovala je u N1 Newsnightu kako bi komentirala promjene izbornih jedinica.

“Ustavni sud je rekao da odstupanja trebaju biti u skladu sa zakonom. Oni su zapravo uzeli već krivu bazu. Ako znamo da u popisu birača ima pola milijuna birača viška jer je to razlika između broja punoljetnih građana i popisa birača, onda su u startu uzeli krivu brojku kako bi to računali. Oni udovoljavaju broju birača koji nije realan i na koji ukazuje Ustavni sud. U startu je priča postavljena krivo. Isto tako možete vidjeti koliko je priča nategnuta jer oni, kada pokazuju izborne jedinice, one njima ne variraju iznad 5%. Međutim, Ustavni sud uspoređuje, ne samo u odnosu na prosjek nego i u odnosu na međusobne jedinice. Sad imamo situaciju da su u toj njihovoj tablici prva i deseta na 4,4% i to na popisu birača koji je dvojben. Kad bi se to transferiralo na popis stanovništva, vrlo moguće da bi to prelazilo 5%”, kaže Ivković Novokmet.

Ministar Ivan Malenica je rekao da razlike među njima ne prelaze 5%, no Ivković Novokmet kaže da razlike među “prosječnom jedinicom” ne prelaze 5%: “Ustavni sud je uzimao u obzir oba faktora – i u odnosu na prosjek i u odnosu jedna na drugu”, ističe direktorica GONG-a koja smatra da kreatori novih jedinica nisu ispoštovali matematičku jednakost, pa dodaje: “Nisu ispoštovali ni drugu stvar, a to je da spajate nespojivo. Izgled jedinica je važan. To nije pitanje estetike, to je pitanje jednakosti biračkog prava i to je stav Ustavnog suda. Ustavni sud kaže ako bi recimo jedna jedinica obuvaćala jadranske otoke i sjever zemlje, one bi bile iracionalne. Drugim riječima – neustavne. A vi imate Pag i Petrinju skupa, Vir, Kutina Obrovac – to su te nelogičnosti”, ističe Ivković Novokmet.

Gong: Vlada je predložila “frankenštajnske” izborne jedinice FOTO | Pogledajte kako će izgledati nove izborne jedinice

Kad je riječ o zagrebačkoj prvoj izbornoj jedinici, direktorica GONG-a kaže: “Zagreb nije riješen problem. To je jedan grad. Ljudi u njemu žive sudbinu jednog grada, a zapravo ih se komada”.

“Pitanje izbora je pitanje koje se tiče apsolutno svih aktera, stranaka, ali i svih građana i građanki. Ovaj proces je bio loš, netransparentan, neuključiv i nestručan. Mediji su objavili da takozvana grupa MARŠ piše ovaj zakon – ministar Ivan Malenica, Ivan Anušić, Karlo Ressler i Vladimir Šeks pišu ovaj zakon. Danas oni to demantiraju – ali tko su ti ljudi? Neka izađu. Oni bi trebali odgovoriti javnosti na to pitanje. Pogotovo ako se skupio niz stručnjaka i politologa koji ukazuju na kontaminiranost procesa od početka priče”.

Na pitanje o tome što je po njezinom mišljenju najbolje rješenje, Ivković Novokmet pojašnjava: “Naše je rješenje bilo da se ide na šest izbornih jedinica, da se apsolutno poštuju granice županija i da se u slučaju demografskih promjena mijenja broj mandata. Argument kad premijer kaže – kako će oni raditi s nejednakim brojem mandata – uopće ne stoji. Pa kako će sada raditi ti političari koji će zastupati i Pag i Baniju. Uostalom, na stranakama je da se prilagode”.

Ivković Novokmet smatra da se treba inzistirati na prijedlogu koji će biti dugoročan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.