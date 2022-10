“Diverzija na most sramota za ruske snage, pokazuje slabost ruske vojske”

Podijeli:







Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević bio je gost Dnevnika N1 i komentirao eksploziju na Krimskom mostu te moguće implikacije tog događaja.

Upitan je li to prekretnica u ratu između Rusije i Ukrajine, kaže da je to teško reći.

“Ako bismo decidirano utvrdili da je to prekretnica, onda bi to značilo da bismo očekivali da Rusija prizna poraz. Meni se čini da dok je Vladimir Putin predsjednik Rusije, ona neće priznati poraz”, rekao je Kovačević.

Činjenica da se unatoč svim sigurnosnim mjerama i unatoč najavama Ukrajinaca da će most biti njihova meta diverzija i dogodila, to je sramota za ruske sigurnosne snage, smatra on.

“To pokazuje slabost ruske vojske, to je zapravo još jedan od znakova slabosti i to sasvim sigurno unosi nemir među građanima Rusije i to potkopava autoritet Vladimira Putina”, kazao je.

Hoće li doći do upotrebe nuklearnog oružja?

Kovačević je kazao da je Putin najavio da napad na teritorij Ruske Federacije može implicirati upotrebu nuklearnog oružja.

“Ipak, zasad još nitko ne misli da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje. Nadam se da unutar strukture ruske vlasti shvaćaju da bi moguća upotrebna nuklearnog oružja osim uključivanja NATO saveza, značila i mogućnost totalnog uništenja, pa i mogućeg uništenja Ruske Federacije. Znakovi neraspoloženja unutar dosad unisonog zbora onih koji su dosad podržavali Putina se pojavljuju. Činjenica je da se u zemlji koja je u ratu i koja taj rat prikazuje kao obrambeni rat, pojavljuje kritika vojnih struktura pa i samog predsjednika govori o politički sve nestabilnijoj situaciji”, smatra.

“Postoji i iskustvo iz sovjetskog vremena kad je izdana naredba za upotrebu nuklearnog odbora i onda je jedan od zapovjednika u lancu odbio to učiniti. Onaj tko bi sad odlučio upotrijebiti nukelarno oružje, otvorio bi mogućnost Trećeg svjetskog rata”, dodao je.

