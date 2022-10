Ruska vojska je u subotu izvijestila o imenovanju novog zapovjednika svoje "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, nakon niza velikih poraza na terenu i znakova sve većeg nezadovoljstva među elitom u vezi s vođenjem sukoba.

“General vojske Sergej Surovikin imenovan je za zapovjednika združene skupine snaga na području specijalne vojne operacije” u Ukrajini, objavilo je rusko ministarstvo obrane na Telegramu.

Surovikin (55) je veteran građanskog rata u Tadžikistanu u 1990-im, drugog rata u Čečeniji u 2000-im i ruske intervencije u Siriji 2015.

“Surovkin je notorno korumpiran i brutalan general čak i prema standardima ruske vojske”, objavilo je za njega ministarstvo obrane Velike Britanije.

