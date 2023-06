Dok se prepucavaju oni s plaćom od 3 tisuće eura, ostali mole za euro povišice

Podijeli :

Sudski službenici, bez kojih sudovi ne mogu funkcionirati, a koji nakon 30 godina staža rade za 600 eura, štrajkaju već četvrti tjedan. Ministar Ivan Malenica ne djeluje zabrinuto, a ni njegov šef, premijer Andrej Plenković, koji je na pismo koje mu je uputio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić uzvratio optužbama. I umjesto da se bavi plaćama onih koji iz očaja štrajkaju, fokusirao se na plaću samog PVS!

“Predsjednik Vrhovnog suda ima 3667 eura plaću, ja primjerice kao predsjednik Vlade imam 3195 eura plaću”, rekao je premijer Andrej Plenković.

A obojica žive u državi gdje je normalno da ljudi imaju 500 eura plaće. I moraju moliti za svaki euro povišice.

“Zašto se ne uspoređuju plaće s ovim službenicima koji rade za 500, 600, 700 eura nego se ovdje govori o nekakvim 2, 3 i više tisuća eura. Zbog čega se takva usporedba uopće radi? Mislim da je ovdje fokus trenutno na nečem što uopće ne treba biti”, kazala je Iva Šušković iz Sindikata državnih i lokalnih službenika.

Dobronić, koji već neko vrijeme upozorava na loš položaj sudskih službenika, izjavio je da su zbog štrajka sudovi u rasulu. To se nije svidjelo Plenkoviću.

Dobronić odgovorio Plenkoviću: Moja plaća je veća od one koju je premijer naveo N1 DOZNAJE: Šef Vrhovnog suda Dobronić pisao Plenkoviću zbog štrajka na sudovima

“Ja mislim da trebaju svi u ovoj priči trebaju shvatiti osjećaj za realnost, a posebice predsjednik Vrhovnog suda za kojeg ne znam koju je to ulogu on uzeo, koji to on šešir nosi, je li on predsjednik Vrhovnog suda ili je sindikalni povjerenik, jer taj javni demarš i to na takav način mi više liči na to. Dakle, to je jedno. Da shvatimo osjećaj za realnost”, rekao je premijer.

Nije trebao dugo čekati na odgovor Radovana Dobronića. Uz napomenu da Plenković nije dobro izračunao njegovu plaću koja je čak i nešto veća, optužio je premijera da ne želi reformirati sustav plaća u pravosuđu.

“U dopisu upućenom premijeru obrazložio sam da mu se obraćam upravo stoga što je zbog dugotrajnosti štrajka ugroženo normalno funkcioniranje sudbene vlasti. Prema tome, više je nego jasno da mu se nisam obratio kao sindikalist. Pored toga, premijeru sam predložio reformu postojećeg sustava na način da se sudski savjetnici, službenici i namještenici izdvoje iz korpusa državnih službenika te sam naveo razloge za to. Međutim, čini se da premijer nije spreman za reformu nego želi održati postojeći status quo”, odogovorio je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

U obranu mu staje i predsjednica sindikata koji je poveo sudske službenike u štrajk.

“Ne razumijemo zašto je loše biti povjerenik, nismo li svi mi nečiji povjerenici. Na kraju krajeva ovdje da je komentirano da se predsjednik Vrhovnog suda stavio u cipele sindikalnog predsjednika, ne znamo je li reprezentativnog, nereprezentativnog, je li to ono o čemu mi danas trebamo razmišljati?”, kazala je Šušković.

Iako suštinski u pravu, pravni stručnjaci ipak misle da je Dobronić malo prešao granicu.

“Mislim da je pogrešno što je predsjednik Vrhovnog suda to rekao u eteru vaše televizije. Mislim da je pogrešno što se obratio javnosti, mislim da to nije njegova uloga. Ja ne bih rekao da je on tu bio sindikalni povjerenik, ali mislim da je svakako izašao izvan okvira onog što je predsjednik Vrhovnog suda i što je sudstvo uopće”, kazao je Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

No, ni Plenkovićeva reakcija očito nije na razini njegove funkcije.

“S druge strane Plenković reagira kao uvrijeđena mlada. Netko mora popustiti, a mislim da ovi ljudi u pravosuđu nemaju što popuštati jer su zbilja dovedeni na rub neke pristojne egzistencije. Na žalost ništa se ne može postići dogovorom nego se sve mora na mišiće”, rekao je odvjetnik Čedo Prodanović.

Nažalost, dok traju prepucavanja ljudi s više od tri tisuće eura plaće, oni s 500 eura razmišljaju kako skrpati kraj s krajem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.