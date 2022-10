“Dosad nema nijedne naznake da bi Slovenija blokirala naš ulazak u Schengen”

Podijeli:







Dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa Augustin Palokaj bio je gost Newsrooma i govorio o hrvatskom pristupanju Schengenu, kao i najavi Slovenije da će dati jednostranu notu u kojoj navode da Hrvatska, ulaskom u Schengenski prostor, prihvaća arbitražnu presudu.

Palokaj kaže da najava jednostrane note nije iznenađenje.

“Čuli smo i prije nekoliko mjeseci tu ideju da bi Slovenija mogla dati jednostranu izjavu da ona smatra da pristupanjem Schengenu Hrvatska prihvaća odluku arbitražnog suda”, govori.

“Očito se radi o nekoj izjavi koja bi imala neke unutarnje političke konotacije u Sloveniji, ali na razini EU-a ne mijenja ništa. Nismo čuli niti jednu jedinu naznaku da bi Slovenija mogla raditi probleme sada u donošenju odluka o ulasku Hrvatske u Schengen”, dodaje.

Palokaj ističe da smo u procesu pristupanja Schengenu imali nekoliko tzv. zelenih svjetala.

“Mi smo sad u onom zelenom valu, ostaju još samo dvije formalne odluke. Jedna je da jučerašnju odluku Odbora parlamenta potvrdi Europski parlament na plenarnoj sjednici i onda se usvoji u Vijeću EU konačna formalna odluka. Slovenija je i kada je imala predsjedanje govorila kako je ulazak Hrvatske u Schengen u nacionalnom interesu Slovenije”, rekao je.

Osvrnuo se i na aribtražu.

“Što se tiče arbitraže, Slovenija je dugo pokušavala to pitanje nametnuti kao europsko pitanje i nije uspjela. I Sud EU-a je u tužbi Slovenije utvrdio da nije nadležan baviti se pitanjem bilateralnih odnosa dviju država oko graničnih pitanje. To nije europsko pitanje, to ostaje pitanje bilateralnih odnosa Hrvatske i Slovenije. Formalno, svaka država ima mogućnost blokirati neku odluku, ali dosad nismo čuli niti jednu jedinu naznaku da bi Slovenija to mogla napraviti”, kazao je.

